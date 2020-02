La FILPM rendirá homenaje a Bukowski, Clarice Lispector, Aridjis, León-Portilla…

La edición 41 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM) iniciará el próximo 20 de febrero para albergar mil 269 actividades culturales que permanecerán hasta el 2 de marzo y entre las cuales destacan los homenajes a Abel Quezada, Ray Bradbury, Homero Aridjis y Miguel León-Portilla —Premio Crónica—. Así lo anunció ayer Fernando Macotela, director de dicha fiesta editorial que se celebra en el Palacio de Minería, ubicado en Tacuba 5, Centro Histórico de la Ciudad de México.

Este año, la Feria tendrá como invitado especial al estado de Colima, además de que 58 dependencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) organizarán el 31 por ciento de las actividades, esto es, 402 eventos; además estarán presentes libros de 424 editoriales.

“Tenemos hasta este momento mil 269 actividades y es posible que lleguemos a mil 300. Tenemos 836 presentaciones editoriales, 132 charlas y conferencias, 49 lecturas y recitales, 63 talleres para niños, jóvenes y adultos, 68 mesas redondas y 3 mil 500 participantes”, comentó Fernando Macotela en conferencia de prensa.

Como cada año, en el Palacio de Minería se recordarán a autores fallecidos como Guadalupe Dueñas, Abel Quezada, Ray Bardbury, Mario Benedetti, Charles Bukowski, Luis G. Basurto, Clarice Lispector, Federico Fellini y Mario Puzo.

“Abel Quezada será el artista mexicano al que recordaremos en nuestro descanso de la escalera, lo elegimos porque fue un parteaguas en la historia de la caricatura de este país y además, escribió, lo cual vamos a recuperar. Aprovecho para agradecer a la familia de Abel por el apoyo para hacer este homenaje”, dijo el director de la FILPM.

Los cumpleaños que se celebrarán en la edición 41 de la feria serán los 100 años del escritor Eugenio Trueba con la presentación del libro Las notas y los días. Las marañas del ocio, los 80 años del poeta Homero Aridjis con un conversatorio y los 70 años de los autores: Francisco Rebolledo, Marco Antonio Campos y José Luis Rivas.

Otras actividades destacadas son los homenajes al nahuatlato Miguel León-Portilla, fallecido el pasado mes de octubre. Por ejemplo, el 22 de febrero se presentará la mesa Obras de Miguel León Portilla, el 27 de febrero miembros de El Colegio Nacional hablarán del libro póstumo Teatro Náhuatl. Prehispánico, colonial y moderno; además libro Cantares mexicanos Vol. III será presentado el 29 de febrero por Ascensión Hernández de León Portilla, Patrick Johansson y Salvador Reyes Equiguas.

Fernando Macotela agregó que por primera vez y gracias a la iniciativa de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, se entregará la primera edición del Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska de la Ciudad de México 2019 al escritor Luis Felipe Fabre por su novela Declaración de las canciones oscuras, editada por Sexto Piso.

Durante su participación, Carlos Ramírez Vuelvas, secretario de cultura de Colima, señaló que la entidad participará con más de 60 actividades, la mayoría relacionadas a la promoción del libro y a la lectura, no obstante, también habrá grupos musicales e improvisaciones de lecturas dramáticas.

“Participaremos con 120 escritores, creadores y artistas; tendremos 45 presentaciones editoriales y más de 200 títulos de la Secretaría de Cultura de Colima, de la Universidad de Colima, editoriales locales y coediciones que hemos hecho con sellos como Paso de Gato, Ediciones Sin Nombre y Valparaíso, por mencionar algunas”, dijo.

Ramírez Vuelvas destacó la presentación de dos libros que realizó la entidad en conjunto con la UNESCO: Las miradas de Alexander Von Humboldt sobre Colima y Los océanos, la UNESCO y la agenda20/30 de las Naciones Unidas. El caso de Revillagigedo.

DEUDA EDUCAL. Durante el anuncio del programa de la FILPM, Juan Luis Arzoz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) comentó que a través de la Secretaría de Cultura federal busca recuperar la quita del 20% que hizo Educal al saldar la deuda que sostenía con las editoriales por libros vendidos.

“Una hubo una quita en la deuda que tenía Educal con todos los editores, tuvimos una reunión con la secretaria, Alejandra Frausto, y todo su equipo y quedaron de resolver en breve. La reunión sucedió el 12 de enero. Son 17 millones de pesos lo que representa esa quita”, señaló.

Esta deuda es muy vieja, añadió. “A muchos editoriales les afecta sean chicos o grandes porque si no te pagan no tienes para pagar derechos de autor, impresores, una serie de cosas. Cuando citaron a los editores les dijeron que les pagarían el 80%, firmas este convenio sino no hay pago, entonces muchos editores tomaron el pago”, recordó.

Arzoz dijo que la problemática con Educal es preocupante. “Qué tal que mañana una librería grande dice lo mismo, te quito el 20 %, es decir, marca un antecedente y nos da miedo que el día del mañana nos digan: otro 20% (menos), ya lo hicieron una vez”.

El presidente de la Caniem insiste en que Hacienda entregó a Educal –en proceso de fusión con el Fondo de Cultura Económica–, el 100% del dinero para pagar la deuda. Además, añadió que “Educal no se puede fusionar si tiene deudas”.