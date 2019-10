“La Fiscalía me orilló a firmar el acuerdo que liberó al asesino de Morita” :

La Fiscalía nos orilló a firmar el acuerdo de suspensión condicionada, decían que el nuevo sistema de justicia penal no sirve, que tiene más derechos el acusado que nosotros, comenta Daniel sobre el documento que permitió salir libre a quien debía ser juzgado bajo acusación de arrojar a su perrita Morita, una salchicha, desde la azotea de un edificio en Narvarte.

El acuerdo de suspensión condicionada está pensado para reparar el daño a la víctima y que se sienta resarcida del daño; sirve también para que el responsable no sea estigmatizado, que siendo una falta solucionable (dañar un objeto propiedad de otra persona, por ejemplo), no se vea sometido a un proceso que lo estigmatice pero algo salió mal, porque Daniel y Jorge, propietarios y compañeros de vida de Morita, esperan fervientemente que el acusado incumpla las condiciones estipuladas en el acuerdo para que sea procesado, es decir, para regresar a la ruta legal que abandonaron al firmar el acuerdo.

Daniel y Jorge charlan con Crónica sobre lo que pasó. No necesitan dinero, los 30 mil pesos incluidos en el acuerdo no significan nada en sus finanzas. Hablan mal del nuevo sistema de justicia penal, desconfían de él por lo que les pasó, pero es la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (Fedapur) la que les sopló al oído esos argumentos, según se deriva de la conversación.

Ya a días de aquella firma, el día 11 de octubre, y sobre todo por lo que pudieron enterarse después de esa fecha, señalan a pregunta expresa que sintieron en la Fiscalía la intención de cerrar el caso, de evitar que siguiera creciendo en redes y que la “asesoría” que les brindó la institución fue siempre dirigida a firmar un acuerdo que no les satisface. Argumentos de que el acusado escaparía, de que no valía la pena seguir adelante porque no se lograría nada.

Otro argumento de la fiscalía era que lo reducido de la pena (4 años) hacía insuficiente para que el acusado pisara prisión. No se les dijo que esa pena podía aumentar si había acciones de crueldad hacia el animalito. No es claro si Morita murió instantáneamente o tardo en perecer y fue sometida a un sufrimiento previo y cruel. Eso no se sabrá justamente porque no habrá juicio, la fiscalía quedó libre del deber de hacer una investigación y el acusado cumplirá sólo los requisitos establecidos (firmar en una oficina procesal durante seis meses una vez al mes, pagar 30 mil pesos y no acercarse a las víctimas) para que el proceso se extinga en definitiva. Después, nada, ni siquiera antecedentes sobre crueldad contra animales o de cometer delitos en momentos de furia.

Defensores de derechos animales piensan aún hoy que sí habrá juicio. Parte de esto se debe a que la Procuraduría Capitalina ha hecho un manejo mañoso “lo menos” que incluye un tuit en el que indicó que el pago de 30 mil pesos acordado entre acusado y víctima “sólo corresponden a la reparación del daño, el imputado fue vinculado a proceso”. Ese tuit no es falso, sino una media verdad: El acusado fue vinculado (puesto a las puertas de un juicio) pero cuando la Procu lanzó el tuit a las 22:35 del día 11 de octubre, el acuerdo de suspensión condicionada estaba firmado ya.

La realidad, que no habrá juicio, se le presentó a Daniel apenas el lunes 14, cuando fue a pedir papeles del caso en el juzgado. “Despejé las dudas sobre cosas que ya había preguntado más de una vez, quería saber qué pasaba con el acusado si el cumplía con las condiciones firmadas. Allí me dijeron que va a quedar como que ya usó un escape (legal), si él cumple, después de 6 meses quedaría libre y libre de imputaciones y de cargos”.

–¿Te sientes resarcido en alguna medida del daño que te causó que mataran a Morita? –se le pregunta a Daniel abiertamente sobre lo que se supone es el espíritu que debe privar para que la Fiscalía promueva el acuerdo de suspensión condicionada.

–No, desde el principio no queríamos dinero, no eran un par de zapatos que cambias y ya. Desde un principio lo deje muy claro a las autoridades, a la Fedapur y al fiscal que me asignaron.

–Es obligado preguntarte entonces por qué firmaste.

–Presión, Fedapur y el fiscal asignado me dijeron que si no actuábamos en este juicio él iba a salir libre de 3 a 5 días mientras continuaba el proceso y en esos días podía escapar. Era lo que no queríamos, queríamos que se le dictara una sentencia o tuviera un proceso para no dejarlo escapar.

–Si hoy te pregunto quién fue el principal promotor de ese acuerdo, si la parte acusada, tú o el fiscal, ¿qué me dirías?

–Fedapur.

La desinformación (en buena medida cobijada por la Fiscalía) llegó hasta personajes bien atentos al caso como nuestra colaboradora Mariaelena Hoyo y Mara Montero, quienes esperaban que llegara al juicio oral público y se convirtiera en emblemático.

“El proceso de Morita podría sentar un precedente muy importante en la Corte y ante los ojos de la opinión pública con la primera sentencia culpatoria por el maltrato de un animal en la Ciudad de México”, explicó Montero en sus redes sociales. Ella indicaba que “la jueza concedió 6 meses al MP para completar la investigación y a la defensa para hacerse de elementos a favor del imputado”. Eso era lo que ella esperaba aún el día 13 de octubre. Desde dos días antes la Fiscalía especializada había orillado a la víctima, de acuerdo al dicho de ésta, a firmar un acuerdo bajo argumentos de que el nuevo sistema de justicia penal estaba del lado del acusado.