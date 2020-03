"La fuerza de AMLO es moral, no de contagio", dice López-Gatell

Las autoridades sanitarias del Gobierno de México descartaron este lunes realizar la prueba de coronavirus al presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, porque hacerlo "no tendría ninguna lógica científica".

"Casi sería mejor que padeciera coronavirus porque lo más probable es que se va a recuperar y va a quedar inmune y ya nadie tendría esta inquietud en él", llegó a expresar el subsecretario Salud, Hugo López Gatell.

Las giras del presidente Andrés Manuel López Obrador se mantienen hasta que la autoridad sanitaria le indique al mandatario las suspenda o las realice de otra manera.

Durante su conferencia matutina, López Obrador fue cuestionado sobre sus visitas en los estados del país y si pese a la pandemia las constituiría, y respondió:

“Cuando el doctor me lo diga, yo voy a seguir la indicación. Él (en referencia al subsecretario de Salud Hugo López-Gatell) es el que me va a decir, no un politiquero, no un columnista de la prensa vendida”, declaró el mandatario.

Sobre las giras, el subsecretario indicó: “esto tiene un análisis técnico que no dependen de lo político (...) tiene un razonamiento técnico; por ello es que ahorita estamos en la fase uno, pero nos acercamos en el punto de inflexión, y ahí se valora si se suspende o se fragmentan las concentraciones”.