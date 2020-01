La función de la música no es sólo recreativa, también es profundamente social: Ramón Vargas

ENTREVISTA. El machismo no es a imposición del hombre a la mujer, sino una posición desde la cual se toman decisiones respecto a otros. “En las muchas óperas de Verdi se habla de este patriarcado, del hombre que controla a los hijos, las decisiones de las familias y a las mujeres. Esto no es algo que la ópera reconoce, sino algo que de alguna manera crítica”.

La ópera, afortunada o desafortunadamente, también nos trae enseñanzas de cosas que no tienen que ser, dice Ramón Vargas.

La función de la música no es meramente recreativa, sino profundamente social. La ópera, así como las grandes obras teatrales, nos señalan los errores que hemos cometido a lo largo de nuestra historia, señaló en entrevista con Crónica el tenor Ramón Vargas, quien recibirá la Medalla Alfonso Ortiz Tirado el sábado 18 de enero en Alamos, Sonora.

“La ópera, afortunada o desafortunadamente, también nos trae enseñanzas de cosas que no tienen que ser. Este género, así como lo que hemos vivido en nuestra historia, está relacionado con el machismo, lo cual no nos debe de dar orgullo, sino hacernos reflexionar y cambiar la forma de actuar con la que nos hemos manejado a través de la historia, que ha sido, definitivamente, equivocada”.

En entrevista telefónica, subrayó que el machismo no es meramente la imposición del hombre a la mujer, sino una posición desde la cual se toman decisiones respecto a otros. “En las muchas óperas de Verdi se habla de este patriarcado, del hombre que controla a los hijos, las decisiones de las familia y a las mujeres. Esto no es algo que la ópera reconoce, sino algo que de alguna manera crítica”.

En este punto, resaltó que la música tiene la capacidad de sensibilizar a quienes la escuchan, ya que “ablanda las emociones de la gente y las moldea; establece lazos emocionales importantes; y nos enseña a trabajar en grupo. Además, en el caso de la ópera, trae enseñanzas sobre la vida y el sentir humano a través de historias de personas reales”.

Asimismo, Ramón Vargas, reconoció que el contacto con las diferentes formas de arte permite que el ser humano adquiera otras perspectivas de la vida. “La perspectiva del mundo y las culturas cambia radicalmente, te das cuenta de que hay clichés que inventamos por miedos. Acercarte a cualquier tipo de arte te vuelve una persona más consciente de lo que somos y lo que podemos hacer”.

Añadió que el arte permite hacer comunidad. “Los centros culturales que se están haciendo por todo mundo reúnen a gente y la enriquecen; permiten que se realicen encuentros de entre quienes tienen más con quienes tienen menos; y hacen que todos aprendamos algo. Por ahí va la salvación de nuestra patria, por un camino que se ilumina a través del arte y la cultura para que nos volvamos más tolerantes y respetuosos”.

VOCES MEXICANAS. “Hay un gran puñado de cantantes operísticos que estamos haciendo patria en el extranjero y nuestro trabajo ha sido un poco devaluado, lo cual habla de la poca importancia que tiene el arte y la cultura en nuestra sociedad”, expresó Ramón Vargas

En el género operístico, añadió, los cantantes son menos reconocidos porque la gente tiene poca información sobre lo que hacen, así como de la falta de apreciación al trabajo de quienes se dedican al arte de hacer música clásica a nivel profesional.

“Si tuviéramos un poco más de apreciación, a los artistas se les valoraría un poco mejor. No creo que sea toda la gente ni siempre, pero hasta ahora ha sido un patrón constante. Creo que es un error social y político”, declaró.

Asimismo, subrayó que las voces mexicanas que son reconocidas en los grandes escenarios internacionales no lo han sido en nuestro país. “Cuando nuestra precaria selección de futbol gana un partido cualquiera, se le critica o no, pero se le reconoce, lo mismo a un atleta que logra posicionarse a nivel internacional, pero a los artistas se nos tiene un poco olvidados en nuestro país, siendo que para ser un cantante de ópera vivimos en un mundo bastante competido”.

FORMACIÓN DE PÚBLICOS. Ante ello, señaló que es importante acercar a los niños y jóvenes a la música clásica. “Se les debe dar una formación, así como más oportunidades para que tengan contacto con esta música y que asistan a los espectáculos. Para formar nuevos públicos hay que acercar a los niños al arte, dejar que lo aprecien y lo busquen.

“Esta formación es independiente a que los niños quieran ser músicos o no, aunque reconoce que si él “no hubiera tenido contacto con la música desde que era pequeño, mi pasión se hubiera perdido y yo no sería el cantante he logrado ser”.

Y destacó que los padres deben tener una visión de crecimiento para sus hijos, pues a través de la educación, respeto y apoyo que ellos les brindan, “la sociedad puede cambiar y lograr ser más equilibrada”.

AGENDA. El 18 de enero de este año, el tenor Ramón Vargas ofrecerá un concierto en el Festival Alfonso Ortiz Tirado, donde recibirá la medalla FAOT 2020; en febrero interpretará al conde de Essex en la ópera Roberto Revereux de Gaetano Donizetti.

Posteriormente viajará a Hamburgo para cantar Simón Boccanegra de Guiseppe Verdi, con Plácido Domingo; y, más adelante, interpretará Un baile de Máscaras de Verdi en el Teatro Real de Madrid. Asimismo, durante mayo realizará un concierto de ópera y zarzuela con TV española.