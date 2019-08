La GN y las revisiones sin orden judicial: “Ándale chavo, es por tu seguridad, no seas necio”

Jóvenes universitarios encararon a elementos de la Guardia Nacional luego de que éstos, en colaboración con policías municipales de Naucalpan, detuvieran el autobús de transporte público en que viajaban, bajaran a los varones para revisar sus bolsos y cachearlos. Las mujeres permanecieron en el autobús y no fueron revisadas.

Los jóvenes de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES Acatlán) le dijeron a los uniformados:

—Usted no puede revisar mis pertenencias porque va en contra de la ley.

—Es por su seguridad, debe de cooperar–, respondió el policía.

—¡No, no me va a revisar por que no puede!

El encuentro ocurrió poco después de las 13:00 horas de este miércoles, dos días después de que asaltaran un autobús de la misma ruta (que va al Toreo desde la FES). Los municipales a cargo del cateo, bajo la mirada de la Guardia Nacional, bromean con los jóvenes y si éstos no quiere ser revisados, insisten, presionan, se encaran, pero al final, no los revisan si no logran su autorización. Eso pasó con dos jóvenes de ayer.

Todo comenzó cuando uno de los policías municipales subió a la unidad y le indicó al chofer que se orillara, dio las buenas tardes e indicó que todos los hombres tomaran sus cosas y bajaran de la unidad “para que los revisen mis compañeros, será rápido”.

Poco a poco todos los hombres descendieron del vehículo y se encontraron con una camioneta a bordo de la cual un uniformado portaba un arma larga; a los lados había más elementos de la Guardia Nacional y policías municipales.

Después de echar un vistazo a las bolsas y mochilas de estos jóvenes ciudadanos, pedían a los usuarios darse la vuelta para además realizarles un cateo corporal.

Entre los usuarios hubo quienes se negaron a ser revisados. En el caso del joven que alegó su derecho a no ser revisado sin motivo, uno de los policías insistió: “Ándale chavo, es por tu seguridad, no seas necio”. Al final lo dejaron en paz y pidieron que todos los hombres volvieran al autobús .

En el evento también destacó que en realidad los cateos corporales eran más una simulación que una revisión seria. En realidad, parecían destinados a que algunos municipales asignados a esa tarea, pudieran tomar fotos de la acción.

Es curioso también la respuesta a un asalto ocurrido en un autobúes de servicio público exprés, es decir, que no debería haber realizado paradas. Los asaltantes, un par, subieron luego de que el chofer incumpliera esta norma.

Por su parte, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Movilidad, anunció que para responder a los requerimientos de seguridad de la comunidad estudiantil, el programa Sendero Seguro mejorará su logística y, en caso de ser necesario, ajustará los horarios y rutas de las más de 300 unidades que actualmente prestan este servicio.