La Guardia Nacional en transporte público de la CDMX divide opiniones

La presencia de la Guardia Nacional en el transporte público de la Ciudad de México dividió opiniones: por un lado la Comisión de Derechos Humanos local afirmó que no es necesaria, en tanto que el Consejo para la Seguridad la consideró aceptable.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, ­Nashieli Ramírez, consideró que la presencia de uniformados militares con armas largas en el Metro, es innecesaria.

Señaló que ya existen elementos de seguridad en el STC y que no debería haber presencia de fuerzas para combatir delincuencia organizada y delitos mayores, por lo que pidió esclarecer porqué se decidió su presencia en las instalaciones.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, y el de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, defendieron la aparición.

Rodríguez dijo que los elementos estarán siempre y cuando la Federación lo considere necesario. Orta afirmó que la Guardia seguirá realizando esos dispositivos como una forma de cercanía con la gente y aseguró que siguen en coordinación con los elementos de seguridad ciudadana.

El presidente del Consejo para la Seguridad de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, consideró aceptable la presencia de la Guardia Nacional en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, aunque es en el exterior de algunas estaciones donde se necesita.

“Creo que dentro del Metro no es necesario, hay una mejora muy notoria del tratamiento que han hecho la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría General de Justicia, es un conjunto de incidencias delictivas dentro del Metro; ha bajado la incidencia según los datos cotidianos que conocemos”, manifestó.