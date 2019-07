La Guardia Nacional no debe ser la migra mexicana: Muñoz Ledo

Fiel a su ideología y directo en sus declaraciones, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, reiteró sus críticas contra las acciones migratorias adoptadas por el gobierno federal al recibir órdenes de Estados Unidos, y ahora arremetió contra la Guardia Nacional, por intervenir en la contención de los migrantes en la frontera sur y ser una migra mexicana.

Muñoz Ledo dijo que México no puede tener una migra mexicana estilo estadunidense, por lo que exigió dar paso libre a los migrantes por el país y abandone la “política jaula” y dejar de hacerle el trabajo a EU.

“Nosotros no podemos ser los socios de la migra o una versión de la migra mexicana. México debe recibir a los migrantes, puede decirse que todos los que llegan de Centroamérica tienen el estatus de refugiados porque llegan aquí por necesidades. A la Guardia Nacional la quieren meter en cuestiones de migración y tiene facultad, pero yo creo que no tiene que intervenir. Lo que yo digo es que no debemos parar a los migrantes y hacerle un favor anticonstitucional a EU”, acusó Muñoz Ledo.

El diputado de Morena calificó de inadmisible que México acepte plazos de EU para contener a los migrantes y criticó: “Ya no sólo te dicen qué debes hacer ni cómo debemos hacerlo, sino que te ponen un cronómetro para que lo hagas, eso ni a los cortadores de naranjas se los ponen... Nunca había ocurrido esto, que nos digan qué hacer y a qué hora, luego nos van a mandar a hacer del baño y nos pondrán un cronómetro”, puntualizó.

Las declaraciones de Muñoz Ledo surgen tras la reunión del secretario de Exteriores Marcelo Ebrard y el secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, y en la que las autoridades estadunidenses evaluaron los 45 días de plazo que dio Donald Trump para contener a los migrantes que buscan alcanzar el sueño americano.