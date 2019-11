La humanidad acelera emisión de CO2 y bate récord de hace 3 millones de años

De nada están sirviendo las alertas de los expertos, las cumbres mundiales ni el agravamiento, tanto en frecuencia como en peligrosidad, de catástrofes meteorológicas en todo el planeta. Los humanos no sólo no están frenando la emisión de dióxido de carbono (CO 2 ), responsable del efecto invernadero y del cambio climático, sino que lo está acelerando.

La enésima voz de alarma la dio ayer la Organización Meteorológica Mundial (OMM), cuyo informe anual concluye que la concentración media mundial de dióxido de carbono alcanzó en 2018 las 407.8 partes por millón, un 0.56% más que en 2017. Habría que trasladarse a entre 3 y 5 millones de años —cuando todavía no existían los humanos— para encontrar en la Tierra un nivel tan alto de toxicidad.

Ello supone una concentración equivalente al 147% de la registrada en niveles preindustriales (de 1750), y una subida anual superior a la media de los últimos 10 años, según las observaciones de la Red de Vigilancia de la Atmósfera Global, que cuenta con estaciones en el Ártico, zonas montañosas e islas tropicales.

De París a Madrid. El secretario general de la OMM, Petteri Taalas, recordó que la temperatura en el planeta hace tres millones de años era de dos a tres grados más de calidad por culpa de la concentración de gases de efecto invernadero que tenemos ahora, y que la consecuencia fue que el nivel del mar era hasta 20 metros superior a la actual. Por tanto, dijo, de no revertirse de forma dramática el calentamiento global entraremos en un era de eventos meteorológicos catastróficos de consecuencias inimaginables.

“Si no hacemos nada se alcanzará un aumento de entre tres y cinco grados (de la temperatura media global) a finales de este siglo”, auguró el experto finlandés, quien espera que las promesas incumplidas por la comunidad internacional en el Acuerdo de París se reviertan con un mayor compromiso en la Cumbre del Clima que comienza este lunes en Madrid.