La IA, una vía para mantener la privacidad y controlar la pandemia

El académico italiano y especialista en Inteligencia Artificial, Giulio Toscani, refiere que se deben explorar los modelos tecnológicos que permitan tener una vigilancia, sin llegar al tipo de control de China. “La globalización no ha desarrollado una respuesta unívoca ante este tipo de situaciones…”

China y diversos países de Asia lograron una mejor contención en la propagación del SARS-CoV-2 —causante del COVID-19— entre su población en buena medida por el control y vigilancia digital bajo los que ya se encontraba su población. Aunque en el resto del mundo proporcionamos nuestros datos de manera voluntaria, la vigilancia que se lleva a cabo en estos países parece impensable en occidente.

Hace más de un mes, el escritor y filósofo surcoreano Byung-Chul Han publicó un artículo en El País, donde exponía cómo Europa y Asia habían realizado un manejo distinto de la emergencia por COVID-19 y cómo el modelo de control asiático había demostrado mejores resultados. Sin embargo, la pregunta es ¿a cuánta de nuestra privacidad debemos renunciar, más allá de la que ya otorgamos voluntariamente?

Para Giulio Toscani, especialista en inteligencia artificial, big data y liderazgo estratégico, hay una forma de hacerlo en este tipo de emergencias y en las que vendrán. En entrevista, el italiano, radicado en Barcelona, apunta que la vía es proporcionar nuestra información a sistemas y servicios de Inteligencia Artificial.

MACHINE LEARNING. Para el académico y profesor del posgrado en Inteligencia Artificial en ESADE de Barcelona y profesor en la Pacifico Business School en Lima, Perú, sistemas como el de machine learning se encuentra entre los ejemplos tecnológicos que ya utilizamos casi cotidianamente para filtrar los primeros diagnósticos sobre un contagio de COVID-19, mediante un cuestionario en línea o una consulta telefónica.

“Con esta tecnología se elaboraron formularios que permitieron hacer diagnósticos y descartar o no que se trataran de casos de influenza u otra enfermedad similar, con filtros obtenidos a través de inteligencia artificial. No hay que subestimar este avance, puesto que optimizar y ahorrar tiempo en una pandemia es muy importante”.

Para acelerar la investigación sobre el nuevo coronavirus, recordó, Microsoft, junto con la Biblioteca Nacional de Medicina de EU y el Instituto Allen para la Inteligencia Artificial emprendieron un trabajo para analizar miles de documentos relacionados con el virus. Al realizar referencias cruzadas de documentos y buscar patrones, los algoritmos de la inteligencia artificial pueden ayudar a descubrir nuevos posibles tratamientos o factores que empeoran el virus para algunos pacientes.

“El objetivo es revisar todos los artículos científicos de millares de investigaciones que estén relacionadas de manera directa o no, limpiar los datos e uniformarlos para sacar a través de ellos conclusiones y sintetizar el conocimiento de la mejor manera posible”.

El especialista añade que la gran ventaja del machine learning es encontrar tendencias en los datos, en la información sobre el comportamiento de los seres humanos. “Es por ello que todos los datos que se han producido desde el comienzo de la pandemia —Zoom, geolocalización, e-mail…— se utilizarán para aprender lo que ha ocurrido y si hay patrones de comportamiento. Estos nos ayudarán a tomar mejores medidas en el futuro”.

VIGILANCIA. Hasta aquí todo parece inocuo, pero hablar de tecnología y privacidad es un poco más complejo. “El tema es no pasar una línea peligrosa. En el momento en que comenzamos a proporcionar nuestros datos cerrar el grifo es difícil”. La referencia, enfatiza, no puede ser el modelo chino.

“China impulsa y optimiza una sociedad que se mueva de la misma manera y velocidad. El objetivo es mantener el control para que todos tengan las mismas reglas. Se trata de un país que ha cambiado y crecido mucho en los últimos 30 años, por lo que mantener el control de su población es un gran reto —si no encajas en la sociedad china no tienes muchas oportunidades de desarrollo, no viajas ni tienes trabajo y tu vida es difícil, eso genera mucho descontento”.

Pero hay otras opciones, como las que se desarrollan en occidente y con la apuesta de Europa. “Un virus no se puede rastrear con inteligencia artificial por sí misma; sin embargo, se puede lograr mediante el rastreo de los teléfonos móviles y la triangulación de torres de comunicación (como ya lo ha hecho Google) y el empleo de bluetooh para medir la proximidad entre personas”.

Los europeos buscan una forma de mantener una vigilancia sin renunciar a la privacidad de los usuarios, que podría llevarse a cabo mediante el Pan European Privacy Proximity Tracking, que utilice aplicaciones móviles que sólo tomen la información necesaria para temas de salud pública, como en el caso de contagios por COVID-19, por ejemplo.

Giulio Toscani habla sobre un tipo de aplicación que emplee el bluetooth mediante el cual se pueda “manchar” el teléfono móvil de las personas con un código identificativo conectado a su vez a un protocolo. “Si resulto enfermo —después de verificarlo con una prueba— se podrá poner en marcha una alerta a las personas que fueron ‘manchadas’ por mi móvil. No será necesario saber el nombre del contagiado”.

El especialista enfatiza que las sociedades deben prepararse tecnológicamente para las próximas emergencias, porque las pandemias volverán, “son parte de nuestra historia”, dice. Por ello, hay que emplear este tipo de tecnología y proporcionar los datos necesarios a estas aplicaciones para buscar mantener un control de los contagios.

El académico italiano apunta que después de esta pandemia habrá que hacer una profunda revisión sobre nuestra vulnerabilidad y nuestras acciones, sobre la respuesta y las lecciones que habrá dejado una crisis que nos habrá afectado de distintas formas.

“La globalización no ha desarrollado una respuesta unívoca ante este tipo de situaciones, podemos seguir cuestionando factores alrededor de ésta y pensar cómo mejorar nuestra respuesta, pero que cada Estado haya respondido de manera diferente es preocupante. Debemos darnos cuenta de que nuestros sistemas son mucho más frágiles de lo que pensamos, que no podemos imaginar un futuro donde haya más ricos, sino cuidar mucho lo que tenemos y evitar que se rompa al primer soplo del viento”.