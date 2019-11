La ilusión de Valeria, saxofonista que participará en el evento Tengo un sueño

Valeria, de 15 años, recorrió aproximadamente 1.558 kilómetros para llegar a Teotihuacán. Vino desde Ciudad Juárez para integrarse como saxofonista tenor en el espectáculo multidisciplinario Tengo un sueño, evocador del anhelo de igualdad y no discriminación expresado por Martín Luther King, que se realizará el 19 de noviembre, en el Auditorio Nacional.

Junto con Valeria, más de 600 niñas, niños y adolescentes, provenientes de toda la República, se preparan en El Club Campestre Teotihuacán. En este campamento se dedican a ensamblar el producto del trabajo que han realizado en los Semilleros creativos, del programa Cultura Comunitaria.

Literatura, teatro, fotografía, grabado, pintura, baile, y música integran el repertorio que se ofrecerá de la mano de artistas destacados, tales como Arturo Márquez, Horacio Franco, Regina Orozco, Leo Soqui, María Reyna, Señora de Xibakbal (Dulce Ciete), y Juan Sant, entre otros.

“Cada vez se hace más grande el ensamble. Primero éramos saxofones y flautas, luego todas las maderas, y ahorita toda la orquesta”, dice Valeria unos minutos antes del tutti, ensayo en el que se juntan todas las partes.

Cuenta que ella tiene aproximadamente 2 años tocando el saxofón menor. Supo que habría audiciones dentro de su Semillero, en Santiago Troncoso, y pasó ambas rondas. “Es una experiencia muy padre porque este tipo de oportunidades no las encuentras todos los días, fue como un golpe de suerte”

Añade que con ella vinieron otros 12 adolescentes de Ciudad Juárez, y un solo profesor. “Dijimos: profe, ¿sí nos va a poder? Y nos dijo: la pregunta es si ustedes me van a poder”, se ríe.

En total, en el campamento hay 22 tutores, de los cuáles 11 son maestros de distintos semilleros, y otros 11 son madres y padres voluntarios. “Los maestros son exigentes, el campamento eleva mucho la calidad artística de todos”, comentó la secretaria de cultura, Alejandra Frausto en conversación con los medios. “Ellos estuvieron trabajando alguna disciplina artística, y ahora se ensambla en una posibilidad de espectáculo cuyo hilo conductor es la música pero cada pieza se acompaña de otras disciplinas.”

Los niños ensayan sus respectivas actividades de 10am a 14pm, comen, y vuelven a ensayar de 4pm a19h30pm. Después, cenan y participan en alguna otra actividad recreativa o de descanso, y finalmente se van a dormir. A partir de las 22h30 está prohibido salir del cuarto.

Valeria dice que hasta ahora nadie ha roto las reglas porque saben que habría consecuencias y tienen miedo de que los regresen a casa. “Lo que hacemos en el día es comer y ensayar”, su mamá se sorprende del aguante que tiene para los ensayos, “pero si es algo que te gusta y lo disfrutas, se te pasa el tiempo muy rápido”, opina.

Explica que los saxofones son una adición reciente en las orquestas, no muy comunes, por lo que ella participará únicamente en 4 piezas del repertorio. “Hay 8 saxofones en total aquí, y 5 son de Ciudad Juárez”, se enorgullece.

De toda la programación, señala que su canción favorita es Flor de Río, que interpretarán junto al coro. “Fue diseñada para Ciudad Juárez. Habla sobre la mujer y muchas cosas que pasan allá. La letra está muy bonita, te deja pensando”.

Quizás le gustaría dedicarse profesionalmente la música, tal vez, pero no sabe, la piensa. “Me gustaría algo de ayudar a la gente, pero no enfermería. Si no es músico, me gustaría ser psicólogo”.

Ella, junto con los 2 clarinetes, 2 trombones, 1 barítono, 5 saxofones y 2 percusiones que vinieron de Ciudad Juárez, regresarán a casa el 20 de noviembre.

Así como a Valeria le gustaría quizás dedicarse profesionalmente a la música, el Coordinador del Sistema Nacional de Fomento Musical, Eduardo García Barrios, señaló, en conversación con los medios, que han notado un nivel elevado durante los últimos ensayos. “Lo comunitario se está acercando al nivel medio, medio superior, y además hay jóvenes que están pretendiendo llegar al nivel profesional.”

Añadió que una de las premisas del programa es la conexión entre todo el trabajo y la posibilidad de profesionalizase, por lo que a partir del próximo año implementarán la detección de talentos de naturalezas artísticas, “para darles una educación especializada de nivel medio. Por primera vez tenemos el recurso para poder atender a nuestros jóvenes talentos”.

Al concierto en el auditorio está invitado el presidente, aunque no se sabe si asistirá. Se interpretará, entre otras, Latinoamérica, de Calle 13; y el estreno mundial de Al Andar, compuesta por Eduardo García Barrios, con letra de Antonio Rodriguez Frino, y orquestada por Dimitri Dudin.

Todo el espectáculo se podrá visualizar via streaming, gracias a Canal 22.

