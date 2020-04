La imaginación puede salvarnos del hastío por el encierro: Chloe Aridjis

Madurar es reconocer las paredes contra las que uno choca, no obstante, es importante mantener un espacio para la fantasía en nuestras vidas, sentir que existe algo más allá de lo que uno percibe, expresó Chloe Aridjis, quien presenta la novela ganadora del PEN/Faulkner de Ficción 2020, Monstruos marinos.

“En el momento de horror que vivimos ahora, la imaginación puede ser peligrosa porque te puede llevar a escenarios brutales, pero por otro lado también puede llegar a salvarnos de este hastío y de los pequeños universos que hemos creado. La imaginación nos puede alimentar, es una fuerza que depende de nosotros”.

Monstruos marinos es casi una fábula que trata de la ensoñación adolescente y de la importancia de crear una geografía personal, destacó la escritora mexicana-americana en entrevista. Este libro narra la historia de una chica de 17 años que, en busca de enanos ucranianos, se fuga a Zipolite, Oaxaca, con un alguien que apenas conoce.

“Durante la adolescencia uno cree que todo es posible, la imaginación corre tras lo ilusorio y creamos mundos míticos que chocan con la realidad y nos desencantan. En esta época, la desilusión consiste en reconocer que la fantasía tiene límites y sólo es posible en cierta medida; nos hace madurar”.

Pensé mucho en el estado interior de la adolescencia y en cómo cada uno crea su propio imaginario y su sentido del ser, añadió, “el cual está poblado por la música que escuchas, las lecturas que realizas, la gente que te encuentras… y aunque sean figuras que no conoces bien, pueden llegar a representar algo, especialmente en la memoria”.

La novela, publicada bajo el sello Lumen de Penguin Random House y ganadora de 15 mil dólares, está inspirada en la poesía simbolista francesa. “Madurar es darse cuenta que los objetos, las imágenes, los símbolos no poseen un significado concreto y puede evolucionar la influencia que tienen sobre uno a través del tiempo”.

“Uno crea su propia armadura metafórica. Me gusta pensar que desde la adolescencia hasta ahora existe una correspondencia entre los símbolos e imágenes de nuestra vida, aunque cuando uno crece las cosas se sienten más estáticas y hay menos sentido de lo posible”.

Respecto a la estructura del texto, la autora destaca que hace alusión al movimiento del mar, un elemento profundo y mayormente desconocido. “La marea escribe y borra, es una línea muy inestable y quise trasladar su movimiento a la novela como una especie de digresión narrativa que tiene su propia fuerza y apetito, pero que no necesariamente llega a su destino”.

Con ese mismo movimiento cambia entre sí la playa y la Ciudad de México, así como los pensamientos de Luisa, la protagonista, agregó. “Hay un nivel de contemplación que vuelve como una ola de recuerdos y que de alguna forma corresponden con el presente, así como con su pasado reciente, aunque no necesariamente cada pensamiento llega a algo concreto, sino que pueden ser espacios suspendidos”.

Chloe Aridjis, compartió que esta historia mezcla experiencias e inquietudes de su adolescencia en una casa de la colonia Roma, en la que vivió 17 años y de la que se escapó para ir Oaxaca impulsada por perseguir el misterio.

De la experiencia de aquel episodio, su padre, el poeta Homero Aridjis, llevó una crónica que le mostraría varios años después en la que Chloe supo lo que vivieron sus padres cuando escapó de casa y que le ayudó a nutrir aquel recuerdo. “Hasta la fecha no hemos tenido una conversación completamente abierta de ese episodio, fue más fácil volver a la vida cotidiana”.

No obstante, Chloe reconoce que crecer viendo escribir a su padre, así como con los festivales internacionales de poesía que organizaba, la introdujo a poetas como Charles Baudelaire. “Para mí, el poeta siempre ha sido una figura excepcional que habita otro mundo y que tiene un gran poder de observación, aunque él fuese un poco recluido”.

Respecto a la Ciudad de México, destacó que le fue importante no borrar las memorias geográficas de la colonia Roma, del Nueve y de los lugares que ya no existen, “incluso la calle Londres es muy diferente a lo que era antes ya que no proliferaban antros, sino cafés. No obstante, aún hay lugares que siguen ahí como el lugar de helados, la librería y la Covadonga”.