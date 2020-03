La industria musical se tiñe de morado en favor de la mujer

"Esta venganza es para crear justicia. La palabra ‘venganza’ se escucha fuerte porque lo es, pero esta venganza se refiere a cuando alguien te chinga tanto hasta que decides ponerle un alto, es para tener un equilibrio. Ya basta de tanta violencia, las cosas no pueden seguir así y por eso tienes que llegar a ese grado, aunque el otro lo perciba como venganza, en realidad no lo es, simplemente es nivelar las cosas", mencionó la compositora Elis Paprika, durante la charla que entabló con Crónica en 2019, a propósito del lanzamiento de su octavo disco, el cual lleva por título Venganza.

Y parece ser que con esa concepción de “venganza” que define Elis Paprika, hoy miles de mujeres se unen en el marco del Día de la Mujer y en la víspera de la huelga nacional #UnDíaSinNosotras. Movimiento social al que se suman también cantantes y artistas femeninas de distintas regiones, haciendo uso de sus micrófonos y reflectores para interceder por aquellas que no tienen ese nivel de exposición y alcance.

“Que nosotras paremos es un mensaje contundente para la sociedad, visibilizarse de esta manera es hacerle saber al resto cuan importantes somos. Se pide justicia, respeto hacia nuestros cuerpos, formas de pensar, ideas e integridad misma. Necesitamos que haya una transformación y queremos seguridad para nosotras, es muy significativo e importante”, mencionó Sara Curruchich, durante una entrevista previa a presentarse ayer en el festival Tiempo de Mujeres, llevado a cabo en el Zócalo capitalino.

“Creo que todas las mujeres hemos atravesado situaciones discriminatorias y difíciles. Quiero tener el derecho a recibir educación académica y a elegir. Mi sueño es aportar con la música una diferencia”, agregó la cantante guatemalteca.

Otras más, aprovechan su participación en eventos mediáticos como la pasada entrega de los Spotify Awards, para alzar la voz por aquellas que ya no pueden hacerlo: “Hoy en nombre de todas nuestras muertas, hermanas, amigas, hijas, compañeras, madres y abuelas, nos toca la tarea imperante de organizarnos, unirnos, pensarnos en nuestro feminismo de clase y popular que abra las grandes alamedas del pensar”, expresó Ana Tojiux.

“Tejer nuestras voces en una sola voz, que cruce todas las cordilleras, que cruce océanos, que cruce pampas y selvas, para que nunca más se nos asesine, se nos violente, para que ni una menos. Vivas nos queremos. Por Ingrid, por María y Fátima”, añadió la rapera chilena.

Mientras que hay quien desde la intimidad busca sensibilizar y unir a una sociedad en conflicto: “No queremos un país dividido, queremos arreglar este que ya tenemos, pues es evidente que necesita una reparación social urgente. Queremos desenmascarar las trampas del lenguaje, ponerle nombre a la desigualdad salarial”, declaró Marcela Viejo, a través de una carta a la que tituló Cuestiones femeninas.

Pero no todo queda en palabras y en lo que respecta a sus trincheras, también hay quienes luchan contra las desigualdades dentro de la industria musical. En ese sentido, la cantante regiomontana también es fundadora del festival Mujeres en el rock, el cual, además de brindar espacio a proyectos femeninos se llevan a cabo conversaciones sobre diversos aspectos de la cultura.

“Es un movimiento donde usamos la música como puente. Este año se une la organización Mary Stopes México, con la que vamos a promover la salud sexual, creamos un podcast que se llama ‹Placer al aire›, son videos en los que participan Raquel Guerrero de Abominables, Silvana Estrada, María Daniela, Tessa Ía y Alejandra Moreno de Ruido Rosa”, comentó Marcela Viejo durante una entrevista, en torno a su tercera edición en 2018.

De igual modo, son cada vez más los festivales que se abren para la exposición de proyectos femeninos, como el creado por la compositora chilena Francisca Valenzuela, el Ruidosa Fest: “Me motivaron cosas tales como la posibilidad de aprender de otras colegas y mujeres que admiro. En este sentido, reforzar el sentido de comunidad y generar una red. Me interesa compartir experiencias y saber cómo colegas lo hacen y cómo lo han hecho y poder quitarle ese velo de misterio que muchas veces tienen las carreras artísticas y desmitificar procesos profesionales”, dijo Valenzuela durante una entrevista.

“Creo que es crucial abrir estos procesos y compartirlos, además de entregar conocimiento e información la información es una herramienta de empoderamiento y transformación (…) Quería crear un espacio inclusivo y participativo que uniera activismo y cultura pop, que generara oportunidades laborales para otras mujeres y que, a través de una variedad de actividades, conciertos, paneles, shows, etc., se demostrara que no hay una sola manera de ser mujer o una sola manera de ser exitosa”, enfatizó.

Pero si los espacios son escasos arriba de los escenarios, lo son aún más debajo de ellos, por eso, Ximena Sariñana anunció recientemente que, en vista de esa situación, planea lanzar un material realizado únicamente por mujeres: “Es un trabajo que estoy haciendo para buscar la igualdad de género. En la industria musical me he encontrado con mujeres increíblemente talentosas, en todas las áreas, no solamente en la composición.

“De alguna manera, es un poco darles esa oportunidad de que tengan un crédito en una producción transnacional y en una industria en donde los créditos son muy importantes. Las mujeres tenemos otra sensibilidad, otra voz y creo que es importante que se vea reflejada y representada en todos los sectores e industrias”, destacó.

“Voy a parar, me voy a sumar al paro, al cual también ONU Mujeres lo hará. Voy a participar plenamente, voy a ausentarme de mis labores, de todos mis ámbitos de trabajo y también de mis redes sociales”, puntualizó.