La insuficiencia cardíaca le cuesta al sistema de salud 35 mil mdp al año

Cuando la insuficiencia cardíaca comienza a afectar, regularmente se manifiesta en personas mayores de 60 años; hay síntomas que no deben minimizarse y acudir a una revisión para tener un diagnóstico oportuno.

En entrevista con Crónica, el doctor Antonio Magaña Serrano coordinador del capítulo de insuficiencia cardíaca de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México (Ancam), indica que lo primero a observar en la persona es cansancio en una actividad sencilla como subir un piso por las escaleras, sofocarse al ejercicio, falta de aire, retención de líquidos, si la persona se hincha, disminución en el volumen de orina y además tiene antecedente de alguna enfermedad cardíaca como hipertensión o algún infarto previo.

El especialista en su insuficiencia cardíaca detalla que estas condiciones se registran porque el corazón ya no es capaz de contraerse o expandirse de manera adecuada para poder bombear la sangre a todo el cuerpo.

Al respecto, cabe mencionar que datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012, reveló que la insuficiencia cardiaca, le cuesta al sistema de salud alrededor de 35 mil millones de pesos al año, en tanto que sólo el 73 por ciento de las personas que han sido diagnosticadas con hipertensión arterial reciben tratamiento.

Asimismo, datos del sector salud de nuestro país, refieren que las enfermedades que más cobran vidas en el país son las relacionadas con el corazón, ya que tan sólo en 2014 se registraron en el país 121 mil 427 fallecimientos ocasionados por padecimientos cardiovasculares, entre los que se encuentra la insuficiencia cardíaca.

El doctor Magaña Serrano resalta que en el mundo, incluido México, la insuficiencia cardíaca es uno de los principales problemas de salud cardiovascular; tan sólo en Estados Unidos hay 6 millones de personas afectadas, y en México la principal causa de muerte y discapacidad en el país son las enfermedades cardiovasculares y la insuficiencia cardíaca es el común denominador de todas estas enfermedades”, por lo cual, es un problema importante de salud pública.

EDUCACIÓN, LO MÁS IMPORTANTE .Ante ello, dijo, es de suma importancia la educación a médicos y pacientes para identificar en forma temprana el problema, ya que la insuficiencia cardíaca no tiene síntomas muy visibles, puede ser que una persona mayor comience a cansarse, o sofocarse y simplemente se autolimita y deja de hacer cosas y al sentirse mejor, ya no acude al médico y ése es un diagnóstico que se pierde.

A veces los médicos esperan que los pacientes lleguen muy graves y no visualizan a quienes aún no están en etapas avanzadas de la enfermedad y no se hace un diagnóstico temprano.

El cardiólogo Antonio Magaña precisa que esta enfermedad no es tan común en los jóvenes, su principal población son los adultos mayores de 60 años, y en los jóvenes de 20 y 30 años con problemas de obesidad, colesterol alto, que de no atenderse, ese individuo en la edad adulta podría desarrollar este síndrome.

El llamado, enfatiza, es a que todas las personas se cuiden: los adultos mayores de 60 años, acudan a revisión médica; los jóvenes a mantener una vida sana, realizar alguna actividad física al menos cinco días de la semana de 30 a 40 minutos, incluso dependiendo si es un joven o un adulto mayor el tipo de ejercicios variará y eso lo podrá indicar con mayor precisión un profesional de la salud.

Una buena medicina preventiva debe comenzar desde los niños y jóvenes y los mayores de edad, sobre todo hipertensos aunque no les duela nada, deben controlarse, igual que los diabéticos.

ABANDONAR FACTORES DE RIESGO. Asimismo, recomienda abandonar factores de riesgo como el tabaquismo, sedentarismo, obesidad y ante cualquier indicio de síntomas que sugieran insuficiencia cardíaca, acudir al médico para que mande estudios adicionales y poder confirmar o descartar el diagnóstico “en ocasiones es mejor ir al médico y que después de un protocolo de estudio se descarte el padecimiento y no se pierde nada, a tener el padecimiento, estarnos aguantando. no recibir atención profesional y por tanto no recibir el tratamiento de manera oportuna, y evolucione la enfermedad a situaciones en las que desafortunadamente ya no podemos hacer mucho por los pacientes”, señala.

Si el paciente tiene datos graves como no poder respirar por las noches, poder dormir sólo sentado, se desmaya frecuentemente, deja de orinar, se pone morado “estos pacientes deben buscar atención especializada lo más pronto posible”.

“Las principales causas de enfermedad cardiovascular y de causa cardíaca son la hipertensión arterial, obesidad, diabetes, problemas de grasas en la sangre, porque todo esto es un caldo de cultivo para enfermedades como la cardiopatía isquémica, la arteriosclerosis”, de ahí que la alimentación moderna no sea la mejor aliada, por el consumo de alimentos altamente procesados y a mayor procesado menor valor nutricional además de que se consumen grandes cantidades y a deshoras. Lo más conveniente son tres alimentos durante el día con dos colaciones sanas en el intermedio entre una y otra.

En cuanto a tratamientos farmacológicos, resaltó que existen muchos medicamentos y aunque no hay uno solo que pueda cubrirlo todo, para los pacientes con insuficiencia cardíaca hay una gran variedad de medicamentos de los cuales en términos generales un paciente puede tomar entre 4 y 6 diferentes para poder atacar perfectamente todo el síndrome, tratamiento que será valorado para cada paciente, pero que sí deben estar conscientes estos pacientes que no se pueden automedicar, que los medicamentos deben utilizarse bajo prescripción médica.