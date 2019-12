La lectura ayuda a niños a reconocer y lidiar con las emociones, señala Lai Ma

El enojo es una emoción que el autor taiwanés Lai Ma (Taiwán, 1968) representa con un dragón que quema todo lo que está a su alrededor y que cae en la cuenta de que es temido por sus vecinos e incluso, él mismo debe encontrar refugio de su propio fuego. Ése es el argumento del libro ilustrado ¡Me convertí en un dragón que escupe fuego! editado por La Cifra Editorial.

La historia narra cómo un molesto mosquito llamado Botai contagia la enfermedad escupefuego y le encanta picar a pequeños monstruos enojones, entre ellos, a Aguli. Sin embargo, cuando Botai le pica a Aguli, éste quema la mitad de su habitación. ¿Que hará ahora, cuando su comida se convierte en cenizas, sus juguetes se queman, la gente a su alrededor corre en pánico y nada parece apagarse? Agotado y hambriento, el pequeño Aguli se sienta y comienza a llorar.

“Este libro fue el primero que publiqué a los 27 años de edad, hace más de dos décadas y por primera vez se traduce al español. En realidad no pensé en la historia como un libro para controlar la emoción de la ira, surgió de una experiencia muy personal que me pasó una noche: estaba acostado, un mosquito no me dejaba dormir y me picó la cara, no lo pude atrapar y me sentía tan enojado que después se me ocurrió el relato”, comenta Lai Ma.

Una vez que se publicó el libro, el autor se dio cuenta que varios padres de familia usaron su historia para enseñarles a sus hijos cómo lidiar con la ira.

“Me di cuenta que a través de los libros podíamos enseñar a los hijos distintas emociones. Después tuve hijos e hice otro libro donde sí pasé tiempo investigando cómo piensan los niños, aspectos de la psicología infantil y escribí algo más detalladamente de cómo lidiar emociones”, indica.

A la pregunta de si siempre se interesó en historias infantiles, Lai Ma responde que sí ya que su primera experiencia laboral como ilustrador fue en publicaciones para niños.

“Trabajaba desde muy joven como ilustrador para ciertas publicaciones infantiles que no eran de mi autoría, ya estaba en la industria editorial y después, a raíz de esa experiencia que tuve con el mosquito fue que se me ocurrió crear mi propio libro, me gustó, tuvo buena recepción y continué haciendo mis libros”, señala.

— ¿Cuál es la diferencia entre ilustrar historias de otros y las propias?

— Son retos distintos pero también comparten una característica: encontrar el tono de acuerdo con las emociones plasmadas en las historias. Cuando ilustraba para otros autores me tenía que adaptar al tono del artículo, debía leer si era algo feliz o triste, entonces tenía que modificar mi técnica dependiendo de las características del libro, periódico o revista.

“Cuando empecé a crear mis propios libros usé ese mismo proceso de pensamiento. Mi forma de trabajo es pensar las historias de principio a fin y luego que ya están, analizo cómo ilustrarlas. Podría decir que la primera etapa de mi carrera como ilustrador me sirvió mucho para adquirir experiencia”, expresa.

Los temas que actualmente le interesan a Lai Ma son la justicia y el consumismo.

“En años recientes mis hijos se han convertido en mi principal fuente de inspiración y muchos de mis libros giran en torno a mis experiencias sobre ellos. Tengo tres hijos y me baso mucho en sus experiencias, en las dificultades y alegrías que vivimos juntos, en los procesos de crecimiento y crianza, de ahí se me van ocurriendo las ideas”, indica.

Últimamente, añade el autor, sus hijos preguntan ¿por qué hay injusticia? y en por qué no pueden tener los objetos que ellos quieran.

“Se cuestionan sobre la justicia y en el tema del consumo porque todo lo que ven lo quieren comprar. Ambos son temas importantes en mi agenda porque busco a través de mis libros crear formas en que los niños puedan reconocer y lidiar con esas emociones”, destaca.

Sobre la técnica que utilizó Lai Ma para ilustrar ¡Me convertí en un dragón que escupe fuego! explica que fue algo muy tradicional. “Utilicé crayones y lápices de colores, siempre me gustó esa técnica porque implica un ejercicio a mano, después cuando me convertí en papá ya no me quedó tiempo para eso y ahora ilustro en computadora”.

El ilustrador recomienda que a los niños no se les deje dibujar en computadora, que les ofrezcan papel y crayones “porque creo que es muy importante para ellos que tengan esa experiencia tan feliz del dibujo, además de que les servirá para desarrollar su creatividad”.

Por último, Ma señala sentirse honrado con la traducción de su libro al español. “Cuando vi la obra en español me conmovió, me siento feliz de compartir mi libro con más gente que no habla mi idioma”.