La luz solar degrada más rápido el plástico de lo que se pensaba

El poliestireno, uno de los plásticos más ubicuos del mundo, puede degradarse en décadas o siglos cuando se expone a la luz solar, en lugar de miles de años como se pensaba anteriormente.

Es la conclusión de un estudio de investigadores de la Institución Oceanográfica Woods Hole (WHOI), publicado en Environmental Science and Technology Letters.

“En este momento, los responsables políticos generalmente asumen que el poliestireno dura para siempre en el medio ambiente —apunta Collin Ward, químico marino del WHOI y autor principal del estudio—-. Eso es parte de la justificación para escribir una política que lo prohíba y una de nuestras motivaciones para este estudio fue entender si el poliestireno realmente dura para siempre”.

“No estamos diciendo que la contaminación por plásticos no sea mala —puntualiza en un comunicado—, sólo que la persistencia del poliestireno en el medio ambiente puede ser más corta y probablemente más complicada de lo que habíamos creído hasta ahora. Pero la posibilidad de daños al medio ambiente durante décadas todavía está ahí”.

Sin embargo, el estudio del WHOI muestra que la luz solar no sólo hace que los plásticos se descompongan físicamente, sino que también los degrada químicamente en carbono orgánico disuelto y trazas de dióxido de carbono, a niveles demasiado bajos para afectar el cambio climático.