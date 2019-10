La Maldita Vecindad extraña el compromiso social en la música

La Maldita Vecindad es una de las agrupaciones pilares para la música alternativa en México, su sonido revolucionó la idea de cómo se concebía el rock en el país durante los años 90. El Circo es un antes y un después para toda una generación, a más de veinticinco años de su lanzamiento, el 25 de octubre la banda sacará al mercado la grabación totalmente en vivo del disco durante su concierto en la Carpa Astros en 2017.

“La palabra que yo asocio con El Circo es identidad, no existía una idea del rock mexicano definida y como no existía nosotros lo queríamos inventar porque no nos sentíamos identificados con los estereotipos de la música en inglés o el rock en español. Ahí es donde reivindicamos esa identidad del ser mexicano, joven, rockero, porque ser rockero no significaba que no te gustaran los boleros como Kumbala, o la canción popular, o canciones donde el rock podía convivir con el punk, ska o reggae”, expresó Roco, cantante de la Maldita Vecindad, en entrevista con Crónica.

“El Circo es un disco que ya no es nuestro, ahora le pertenece a la gente y que tiene vida propia, hasta la fecha sigue diciendo cosas. Que ha trascendido a lugares donde nunca pensamos a los que llegaría, era inimaginable que el texto de Pachuco llegara a los textos gratuitos, por ejemplo. Que haya sido un parteaguas para la escena del rock actual a través de cosas que nosotros planteábamos en su momento, como los samplers, los tributos a la música popular como a Juan Gabriel y la combinación de música que dio pie a todo el movimiento de ska en México”, comentó Aldo Acuña, bajista de la Maldita Vecindad.

Cuando inició Maldita Vecindad en la escena musical el grupo no era bien aceptado dentro de los círculos del rock. En ese momento los rockeros eran más puristas. Un grupo que estuviera conformado por un percusionista y manejará fusiones tropicales no era muy bien visto por aquellos años. La banda que en ese momento era conformado por Rolando Ortega Roco en la voz, Aldo en el bajo, Pacho en la batería, Adrián Navarro Lobito en las percusiones, Eulalio Cervantes Sax en el saxofón y Enrique Montes Pato en la guitarra se hacían llamar Los Tropilocos.

“Es evidente que existe una línea que se sigue a partir de nuestro trabajo, a mitad de los 90 con el nacimiento de toda la movida ska en México, es muy visible una escuela de Maldita hacia una nueva generación de bandas, tanto a nivel musical como a nivel de la incorporación de la cultura popular a través de los nombres como hasta hoy se pueden ver: Panteón Rococó, La Trenza de la Abuela, La Tremenda Corte, etc.”, mencionó el cantante.

tRIBUTO.El próximo 2 de noviembre La Maldita Vecindad presentará su tributo a los ancestros, un show que no sólo recogerá los pasajes más icónicos en la carrera musical de la banda, sino también rendirá pleitesía a todas aquellas voces sobre las que se cimento el sonido de la Maldita.

“Ya nada más con hacer una selección de nuestro repertorio con eso ya tenemos un repaso como si de una mini ofrenda se tratara, en cada canción hay como un tributo a nuestros ancestros. Si tocamos ‘Lamento’, por ejemplo, estamos ahondando en nuestra parte mora; si tocamos ‘Vuela tras vuelta’, donde se incluye el acordeón, es nuestra parte gitana, organillera de la calle. Queremos reunir la palabra, música y danza, que nos llevan a nuestras tradiciones de hace más de 500 años”, adelantó Roco.

lEGADO. Por otro lado, el legado de la banda chilanga no es sólo dentro del aspecto musical, sino también dentro del espectro social. La Maldita desde su concepción siempre ha tenido una conciencia social sobre lo que padecen los mexicanos menos favorecidos, las carencias que se viven en el barrio. Visión que casi ninguna banda mexicana actual posee y que difícilmente se ve representada en la escena alternativa actual.

“Las bandas actuales y su falta de compromiso social también tienen mucho que ver con la industria musical de hoy en día. Cuando alguien quiere dedicarse a la música no piensa en hablar de problemas sociales, en su mayoría simplemente piensan en querer hacer un hit, pegar en la radio y hacerse famosos”, enfatizó.

“En nuestra época hacer música y hacer rock era una decisión de vida, porque no existía un mercado o una industria en aquel entonces. El espíritu del rock rebelde, como reivindicación misma de la existencia de quienes no tienen voz, hoy se encuentra en otros lugares, como el rock indígena o el movimiento del son jarocho, es hacer música para expresar una identidad”, concluyó.

La Maldita Vecindad es sin duda uno de los íconos más grandes que posee el rock mexicano actual, a pesar del paso de los años, su influencia sigue siendo palpable en otras esferas no sólo en las de la música alternativa, lo que hace aún más valioso el legado que han dejado tras de sí en más de treinta años de carrera. La banda chilanga presentara Día de Muertos en la Vecindad: Ofrenda a los Ancestros, en la Arena Ciudad de México el próximo 2 de noviembre; los boletos ya están a la venta.