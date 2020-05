La medicina en los tiempos del COVID

Para el título de este editorial me tomé el atrevimiento de parafrasear a nuestro querido y muy respetado Gabriel García Márquez, ya que en estos momentos el título de su gran libro El amor en los tiempos del cólera, resuena en nuestra mente con frecuencia. ¡Qué novela tan apasionada, qué manera de escribir! Este extraordinario libro se publicó en 1985. Como a GABO le dieron el premio Nobel de literatura en 1982, siempre sostuve que sólo por esta novela le deberían de haber dado otro, ya que se publicó varios años después de haber sido galardonado. En el año de su publicación no lo pude leer, porque entonces yo era residente de primer año de medicina interna en el Instituto Nacional de Nutrición, y el intenso trabajo académico del R1 obligaba a la lectura exclusiva de medicina. Pude hacerlo hasta el año siguiente, cuando estaba encerrado en la rotación que había entonces en el segundo año de la residencia, que consistía de 4 meses seguidos a cargo de un sector de medicina interna, con sus días y sus noches, por lo que teníamos que vivir en el Instituto. El trabajo era muy intenso, pero al no poder salir del hospital, lograba encontrar algunas horas para leer algo que no fuera medicina. Aunque a veces pienso que sí lo era, porque García Márquez tenía gran capacidad para describir cuadros clínicos de una forma tan clara, tan acertada y tan poética, como el caso, por ejemplo, del prostatismo de Juvenal Urbino.

La epidemia de SARS-CoV-2 ha traído muchas cosas malas, pero como siempre sucede, también algunas buenas. La población ha recordado que la salud es el valor más preciado que tenemos. Por el comportamiento de buena parte de la humanidad es claro que esto lo teníamos perdido. La obesidad y sobrepeso, el tabaquismo, el alcoholismo, el consumo de sustancias ilícitas, la conducción de automóviles en estado de ebriedad, el tráfico ilegal de armas, la facilidad con la que se entabla un pleito entre dos personas en la vía pública o en un estadio, la práctica no segura y promiscua del sexo y un individuo en motocicleta con cubreboca, pero sin casco, que vi hace unos días, son algunos ejemplos de comportamientos en los que todos saben que están poniendo en riesgo la salud. Ojalá y al pasar la pandemia la población tome conciencia de los hábitos que tienen en su día a día, con los que está poniendo en peligro su vida y de ahí saque la motivación para empezar a corregirlos.

Otra cosa positiva que esta amenaza del SARS-CoV-2 trajo, fue que la respuesta de los médicos (as), enfermeras (os), y personal de salud, particularmente aquellos adscritos a instituciones públicas, le hemos recordado a la población el apostolado que significa la medicina y la enfermería. Muchos han trabajado de una forma más allá de lo creíble y sin pedir ni recibir a cambio ninguna remuneración adicional o especial. Le han entrado al problema de una forma intensa, desgastante, alejados de sus familias y arriesgando su propia salud, inclusive en algunos lugares, sin equipos de protección personal o con algunos que son inapropiados, ya que tenemos un gobierno no quiere gastar lo necesario para proteger a su personal.

Tengo 35 años trabajando en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y he visto en innumerables ocasiones el amor y la pasión con la que el personal se entrega a su labor, sin la búsqueda de otra cosa que el beneficio del enfermo. Una que me dejó gran enseñanza fue cuando era residente de segundo año de medicina interna en urgencias. Eran como las 5 de la tarde de un sábado, llegó un paciente muy humilde con un cuadro a todas luces compatible con una hemorragia cerebral. Cuando tuvimos claro unas horas después que necesitaba cirugía, llamé al neurocirujano que en ese entonces era adscrito al Instituto, a quien por suerte encontré en su casa (no existían los celulares) unos minutos antes de salir a una cena. Dejó a su esposa en la cena y vino al Instituto a operar al enfermo, para llegar cuatro horas después, seguramente ya casi al final de su compromiso. No le preguntó al paciente por sus bienes. Vino a operarlo sabiendo que nadie le iba a pagar por eso.

La otra faceta de la epidemia es que le ha recordado a la población lo importante y fundamental que es la investigación científica. Me parece, sin temor a equivocarme, que ésta es la primera pandemia en la historia de la humanidad en que la población ha dejado de correr a las iglesias y más bien ha volteado con interés a lo que están haciendo los científicos. Y aquí, nuevamente, los médicos e investigadores no les estamos fallando. Nos hemos avocado a la realización de múltiples proyectos que tienen como objetivo tratar de entender a la enfermedad, predecir hacia donde va y encontrar tratamientos que puedan salvar vidas, mitigar los efectos de la infección y por qué no, eventualmente curarla o desarrollar una vacuna para poder evitarla. En algunos casos, también exponiéndose al riesgo de contacto con el virus.

Aunque algunos desafortunadamente tienen otra visión, yo que la he vivido, tengo claro que la medicina es una de las actividades humanas más bonitas y llenas de entrega. Por eso, termino con las palabras del maestro Salvador Zubirán: “Si volviera a recorrer el sendero; si otra vez me encontrara en la encrucijada de los caminos y tuviera que elegir alguno; si por mágica virtud tornara la juventud a mi ser, volvería a ser médico; volvería a dedicar mi entusiasmo de joven, mi energía de hombre maduro, mi entera capacidad, al servicio y al estudio de nuestra amada ciencia médica que ata, que liga y aún subyuga, y que constituye un perene estímulo a la inteligencia por sus múltiples incógnitas, ciencia siempre en espléndido desarrollo y que dispone de un horizonte siempre abierto, eterno, infinito….”

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán e Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM.