La melancolía de la juventud en “El Rastro” de Drims

Drims es una agrupación proveniente de Monterrey. Sus ritmos eclécticos, combinados con el surf pop de los años 50 y 60, así como el shoegaze noventero y el pop ha provocado gran expectación entre el público juvenil. Los integrantes de la banda son Alex Alanís, Max Delgado, Armando Silva, David Salinas y Andrik Palacios, todos ellos no rebasan los 21 años edad y recientemente visitaron la Ciudad de México para presentar su primer sencillo del disco que será titulado “En medio del jardín”.

Cuando no sabes qué decirle a tu chica, tal vez una canción de ellos te vendría bien. Algunas de las rolas que los han hecho famosos son “Amanecer”, “¿Qué nos pasó?” y “Casa”, este último tema describe el lugar favorito de las relaciones, la casa donde florecen los verdaderos sentimientos.

La agrupación aseguró que seguirán conquistando corazones con sus nuevos temas y no se equivoca al presentar su más reciente sencillo “El Rastro”, cuyo videoclip ya cuanta con más de 56 mil visitas.

“Es una canción orgánica, narra las vivencias que tenemos a nuestra edad y desde que la compusimos sabíamos que tendría buena aceptación”, expresó el vocalista, Alanís.

La canción “El Rastro” tiene sonidos de guitarras melódicas y dinámicas con unos sintetizadores que la hacen divertida. La letra habla de un chico que sufre la sensación del desamor e inseguridad. Narra ese primer intento de enamoramiento, el cual todo sale mal pero quizá para la próxima vez todo será mejor.