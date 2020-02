La mexicana Carmen Sarahí cantará esta noche en la entrega de los Oscar

La cantante española Gisela y la mexicana Carmen Sarahí García Saenz se subirán al escenario del Dolby Theater de Los Ángeles este domingo para acompañar a Idina Menzel cantando la canción "Into the unknown" de la película "Frozen 2".

Según un comunicado de Disney, junto a ellas cantarán también esta canción Maria Lucia Heiberg Rosenberg, de Dinamarca; Willemijn Verkaik, de Alemania; Takako Matsu, de Japón; Lisa Stokke, de Noruega; Kasia Laska, de Polonia; Anna Buturlina, de Rusia, y Gam Wichayanee, de Tailanda.



Gisela, que fue concursante en España de la primera edición del concurso televisivo "Operación triunfo", participó también en "Frozen: El reino del hielo" (2013) prestando su voz para las interpretaciones musicales de la princesa Elsa, protagonista de la cinta.



La cantante española ha sido voz en otras películas de Disney como "Encantada: La historia de Giselle", "Peter Pan y el regreso al país de nunca jamás" o "La bella y la bestia".



La película "Frozen 2" ha sido doblada a 45 idiomas a lo largo el mundo. La canción “Into the Unknown” cuenta con voces en 29 idiomas, incluyendo inglés, sueco, alemán, islandés, noruego, francés, hindi, polaco, coreano, japonés y Sámi, entre otros.



El tema está compuesto por los ganadores del Oscar Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez.



"Frozen 2" es ya la película de animación más taquillera de la historia y supera los 1300 millones de dólares a nivel mundial.

