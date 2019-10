La música de los tiempos de Cortés sonará en el Museo del Virreinato

La música de los tiempos de Hernán Cortés se escuchará en el Museo Nacional del Virreinato durante el XX Festival de Música Antigua, que se celebrará desde hoy hasta el 27 de octubre. Son 10 conciertos y cinco ponencias que mostrarán las aportaciones artísticas que llegaron del viejo mundo como la polifonía vocal y la música popular con instrumentos como el ravel, el corneto y el sacabuches, explicó el musicólogo Juan Manuel Lara.

“Nuestros antepasados mexicas tenían su propia identidad musical, había una gran cultura en el México antiguo que se confrontó con la llegada de Hernán Cortés y la cultura europea. Primero fue una conquista violenta por medio de las armas porque la hicieron aventureros que venían a llevarse oro, pero, después, vinieron otras personas que no querían ni la violencia ni riquezas culturales, sino otra forma de diálogo, cultural, los monjes que vinieron a raíz de la llegada de los europeos”, añadió en entrevista con Crónica.

Todos los cronistas españoles, explicó, especifican que los indígenas estaban bien preparados para recibir la música que llegó con los europeos. “Los indígenas ya tenían una experiencia musical según su propia herencia, lo cual les permitió asimilar fácil y rápidamente las aportaciones de los recién llegados”.

Después de que los músicos asimilaron las enseñanzas, produjeron su propia obra, como Francisco López Capillas, quien heredó esa cultural musical y creó obras de gran calidad, agregó. “Él es primer gran músico nativo de México con una producción que honra ese repertorio y, a partir de ahí, se fueron desarrollando todas las demás tendencias musicales como la música Galante, que siguió a la música barroca y luego la tendencia romántica hasta llegar a los músicos más reconocidos como Manuel María Ponce, Silvestre Revueltas, Carlos Chávez, entre otros”.

Sin embargo, durante el virreinato, en las grandes catedrales se interpretaba música de la mejor calidad para glorificar a Dios y para el legítimo goce del espíritu. No obstante, aseguró que la música mexicana anterior al siglo ­XVIII no figura en instituciones como Bellas Artes. “Toda la música que se presentará en el festival como los Ecos de los pergaminos sonoros de Museo Nacional del Virreinato nunca han tenido otro lugar para interpretarse porque actualmente sólo se ve en la música un mero entretenimiento y no arte, con trabajos la música barroca tiene algún foro o espacio”

Además, durante el XX Festival de Música Antigua se recitarán poemas de sor Juana Inés de la Cruz para unir la literatura a la música de la época. “La décima musa compuso dos sonetos dedicados a un músico desconocido que le caía bien. Contemporánea de Francisco López Capilla, seguro se encontraron en las ceremonias de la catedral. En esos sonetos ella exalta la calidad artística de ese músico”.