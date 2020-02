“La música debe generar sentimientos y discusión”, señala Manuel Suárez

Los años han pasado, canciones, experiencias y mucha música lo han acompañado desde el inicio. Manuel Suárez exvocalista de grupos de rock como Guillotina y Motor, se renueva y renace con su fiel compañera, la guitarra, en un nuevo proyecto ahora como solista.

Con unos jeans de mezclilla, playera blanca, chamarra de piel negra y su gorra puesta para atrás se muestra listo para hablar de su nuevo yo. Sentado en la terraza de un edificio de la Condesa comienza a recordar y hace un resumen de su carrera como músico.

“Todo empezó en 1991 en una banda llamado Signos Vitales. Ya en el 94 sale el primer disco de Guillotina donde yo era el vocalista y tocaba la guitarra, ese proyecto dura poquito, más de 15 años, para en el 2011 tronar. Armé una nueva banda llamada Motor con la que hice tres discos y el año pasado tuvimos unas discusiones filosóficas y cada quien siguió su camino”, comentó Suárez, en entrevista.

En algunos pasajes del 2017, Manuel organizó unas tocadas en algunos sitios. Solamente su guitarra y él tocando canciones de Guillotina, quedó impactado porque los boletos se agotaron muy rápido. Fue así como surgió esa espinita de probar suerte en solitario para este 2020, consecuencia de cómo llegó un momento de inspiración mientras escuchaba música en sus audífonos al sonar una rolita muy especial.

“Comenzó a sonar “My My, Hey Hey (Out of the blue)”, de Neil Young. Me provocó una verdadera sonrisa saber que la canción que estaba escuchando de manera aleatoria era la respuesta a mi pregunta. ¿Acaso hay algo más rocker que esa rola?”, contó el exGuillotina, que a partir de aquel instante comenzó a escribir su primer trabajo como solista del que se desprende el primer adelanto llamado “Llorar”.

“Está rola la han recibido muy bien. Les ha gustado mucho a mis seguidores y me lo han expresado y sentir su apoyo es algo super chido. ‘Llorar’ es una canción que puede llegar por ­diferentes lugares, una canción triste que puede ser abordada de diferentes maneras”, dijo sobre el sencillo que se estrenó el pasado 31 de ­enero en las plataformas digitales como Youtube y Spotify, el primero de seis temas que conformarán el proyecto.

Hacia el final de la conversación, Manuel Suárez comparte el significado de su oficio: “La música es lo más importante que hay, tiene el poder para ­cambiar las cosas, ser un catalizador de cambios. Pero eso sólo lo puede hacer la música que es honesta y algo que me caracteriza es que todo lo que hago ha sido de esa manera: combativa y reactiva. El arte y la música así deben ser además de generar sentimientos y discusión, específicamente el rock debe ser fundamental en temas sociales”, concluyó.