“La música no está en cuarentena”: Natalia Jiménez

En tiempos de estrés, de aislamiento social e incertidumbre, Natalia Jiménez ha querido sumarse a la iniciativa de varios artistas que, utilizando la mejor vía de conexión en estos momentos, como es internet, siguen acompañando a sus seguidores a través de sus canciones.

“La música no está en cuarentena y es una de las poquitas cosas que nadie nos puede quitar, ni el virus más despiadado. La música nos une y nos mantiene el espíritu en alza. Y eso, sumado a las precauciones sanitarias, es precisamente lo que necesitamos para salir adelante de esta crisis mundial”, señala la cantante.

La intérprete conversó en entrevista con Crónica, sobre cómo ha llevado su carrera por más de una década, y como es que mantiene el apoyo de sus fanáticos. Señaló que a ellos les gustan las canciones corta venas, y aunque recientemente está por grabar la segunda edición de su álbum dedicado a México, decidió hacer una pausa ante está contingencia y grabar algo dentro del género pop.

“El lado izquierdo de la cama”, es el nombre que cobra vida a su nueva canción, “ya extrañaba hacer algo así, todos hemos enfrentado una etapa final de las relaciones, y eso si es algo que duele. Me gusta el desamor con un poco de comicidad, me gustan las canciones tipo Paquita la del Barrio. Aunque soy más elegante, pero de las que les tira durísimo a los hombres y ardidísima, llorando y todo”, contó.

“Me gusta hacer de todo, pero creo que mi música es bastante elegante y muy fino. Pero eso sí, a veces en un show de palenque me destrampo mucho, digo mis palabrotas, pero es parte de todo; trato de compensar todo lo que hago y digo”, expresó.

Natalia enfatizó en que toda aquella canción que se canta, debe ser por un sentimiento más allá de todo, y no solo por unirse a una moda, o por amistad o algo similar; sino porque el tema que se haya elegido, deje esa huella en quienes la escuchan y en la vida misma de quien la interpreta.

“No me gusta subirme a las modas o hacer canciones que no van conmigo. Cuando grabo algo, soy consciente de que es algo con lo que voy a vivir siempre, y si algo una canción fea y horrorosa, me voy arrepentir el resto de mi vida, aquí no se trata de ganar seguidores, sino de hacer buenos temas”, declaró.

Adelantó que próximamente lanzará un tema original con el que incursionará en el regional mexicano, así como su versión del tema “Cielo Rojo”.

Durante su carrera musical, Jiménez ha tenido la oportunidad de grabar pop, rock, regional mexicano y descubrir el mundo del mariachi, pero sin duda, aseguró que le gustaría adentrarse en la copla y la salsa.