“La música siempre es solidaria”: Amandititita

Como consecuencia de la pandemia del COVID-19 que ha azotado a todo el mundo, diversos artistas han optado por realizar una serie de conciertos desde su casa. Caso contrario es Amandititita, quien, aunque respeta esas prácticas ella aseguró que nunca haría eso ya que lo ve de una manera oportunista: “Estoy para invitar a todas las personas a realizar lo mismo: quedarse en casa y no salir”, dijo.

En entrevista telefónica desde Los Ángeles, la cantante de 40 años plática con Crónica acerca de la nueva etapa a la que ha entrado con este 2020 y lo que significa para ella estos tiempos tan socialmente difíciles.

“No me parece tan bueno aprovecharse de una situación muy complicada para que la gente te siga o te conozca. En mis planes no está hacer esas cosas. Quizás usaría las redes sociales para dar algún taller o algo más interactivo con el público. Pláticas dónde cada quien exprese su sentir en este momento”, dijo Amandititita: “La música es una herramienta de la palabra. Es libertad, arte, luz y te permite volar por donde quieras. La música siempre es solidaria”, añadió.

Actualmente, la multifacética cantante promociona su nuevo sencillo “De mejores corazones me han corrido”, en la que, al lado de la actriz mexicana Sandra Echeverría presentan una canción en la que tratan de erradicar ese papel de víctima en la mujer: “La canción funciona a la perfección. A Sandra no la conocía, pero el día en que comenzamos a grabar la canción demostró su gran talento que tiene en la voz. A ella la ubican más por su trabajo en la actuación, pero una vez que la escuchas te queda claro que es una mujer súper talentosa”, comentó.

“Esta rola habla de ese tiempo después de una relación amorosa. Quiero hacer entender a las mujeres que deben darse cuenta que son muy importantes y que amores hay muchos, pero, sobre todo que debemos quitarnos esa venda de los ojos y dejar de tomar ese papel de víctima que nos han puesto siempre”, enfatizó la hija del mítico Rockdrigo González.

“De mejores corazones me han corrido” se una a los dos pasados lanzamientos que sacó a principios de año: “La cumbia del aguacate”, con Flor Amargo, y “Ticket de salida”, al lado de la Chiquis Rivera: “Son dos mujeres a quienes han criticado mucho, bueno, creo que a nosotras tres hemos aguantado mucho”, comentó entre risas.

“En el caso de Flor Amargo, es una chica que tiene una gran energía y cuando me invitó a esta cumbia me encantó. La vi apenas en el Vive Latino y me sorprende lo mucho que ha logrado, a pesar de que ha recibido muchas críticas sin sentido, pero creo que su talento habla por sí sólo. Con la Chiquis, es alguien súper reconocida y el tema que hicimos fue algo mágico. Las dos tienen una fuerza tremenda”, agregó.

A pesar de tener una carrera llena de polémicas, Amandititita confesó su secreto para no caer en provocaciones ni en comparaciones de ningún tipo: “Hace mucho tiempo ya, que no estoy envuelta en grandes polémicas además con todo este tiempo que llevo metida en el medio ya aprendí muchas cosas. Las críticas me las tomo con humor, me río. Aunque a veces no logro entender cómo hay personas que molestan solo por molestar. Tan fácil es no escuchar o ver algo que no te gusta y ahora con las redes sociales ese hostigamiento es aún más, pero he aprendido a sobrellevar todo lo negativo”, comentó.

Finalmente, al ser cuestionada por el ambiente y acontecimientos que actualmente están viviendo las mujeres en el mundo y en especial en México, Amandititita reveló su postura ya que en contadas ocasiones ha sido blanco de actos de discriminación y ha alzado la voz.

“Estamos viviendo una época muy importante e histórica para las mujeres en el mundo porque ya por fin estamos aprendiendo que llevamos haciendo las cosas mal por muchos años. Es una época de luz y de seguir luchando por nuestros derechos”, expresó.

“Tenemos que exigir que no haya impunidad para el agresor y que se le castigue fuertemente para que las generaciones que vienen en camino disfruten de los frutos de esta lucha que se está haciendo. Todos debemos admirar a las mujeres. He tenido amigas que han sido violentadas y que lo han afrontado con gran valentía y fuerza, eso es lo que más admiro de estas mujeres”, finalizó.

havh