La naturaleza y la sociedad de la distancia

El ser humano ha vuelto a su fuente, a su relación consigo mismo, con sus múltiples caras, donde puede sanar relaciones o acentuar conflictos y distanciamiento. Por lo pronto la nueva normalidad, tras el COVID-19, es que mientras más lejos las relaciones es más saludable física y socialmente (aunque psicológica y emocionalmente no lo sea), las recomendaciones científicas son instrumentadas por políticos, empresas, academias y sociedades enteras.

Lo habitual se convierte el mundo virtual en el cual no solo somos consumidores, sino que somos también consumidos. Nos estamos auto-regulando en un prototipo de ser humano virtual, casi perfecto, que no existe ¿y cómo lo hacemos? comportándonos como ese nuevo modelo, imitándolo, dando un supuesto acceso transparente de tu vida, se comporta conforme a lo nuevo y se excluye lo que no encaja, vg: quien no se guarda en sus casas son grabados, señalados y hasta golpeados, quien no tiene una cuenta en alguna red social se le considera poco influyente, se pierde o simplemente no existe, exigir el auto-regulamiento, un modelo que funcionó en china, normalizar recibir órdenes y quien no cumple, ya sea por consciencia, necesidad, rebeldía o ignorancia, a la hoguera.

Sucede otro fenómeno, en esta sociedad de la distancia resulta inclusive sospechoso si no te podemos ver a la distancia, todos entrar a tu vida, todos ver a todos, a sabiendas de que otros ojos ven, ¿quien es dueño de las redes?, una especie de neo-feudalismo virtual de quienes manejan estos espacios. Por que seamos francos, las benditas redes sociales tienen la capacidad de conectar a muchos pero para que penetren mensajes de forma masiva, cuesta dinero o manejo de información, que también cuesta dinero; es decir, existe una burbuja casi impenetrable para tener acceso a grandes auditorios.

Por ello el discernimiento se vuelve tan necesario en estos momentos, preguntarnos ¿dónde se va a dar el re-encuentro?, ¿donde vamos a volver a empoderarnos, unificarnos, sanar relaciones (personales y laborales)? La vuelta, sin duda, debe ser a la armonía con la naturaleza, regresar a la naturaleza, allí están las respuestas ¿tengo miedo a enfermarme? En la pachamama encontrarás la medicina, ¿miedo a no comer?, cómo diría Mogli, “la naturaleza te lo da”, ¿paz?, ¿tranquilidad?, es decir, la inversa proporcional de lo que nos llevo a la actual situación.

El ser humano se adapta fácil, la normalidad es muy infiel, es algo que no permanece, sino algo que se renueva y se construye. Algunas voces añoran, anhelan , inclusive sienten nostalgia a regresar a la terrible normalidad de la que veníamos, una especie de retropía. Cuando lo que se requiere es aprovechar esta crisis para construir una nueva normalidad en armonía con la madre tierra.

La actual crisis nos ha cuestionado nuestra forma de vivir, pero hay ya gente que en sus tierras o huertos llevaban años produciendo y preparándose para cualquier contingencia, que están regalando comida a sus vecinos y comunidad, como lo hemos podido atestiguar en algunos municipios de los Estados de Morelos, Querétaro, Quintana Roo y así podríamos situar cientos de ejemplos de cómo el retorno a la naturaleza debe ser el camino.

Finalmente aprovechamos este espacio (aún en el contexto del día de la Tierra), para reconocer los múltiples esfuerzos que en el mundo existe por los derechos de la madre tierra y el impulso a formas de vida sostenibles. Hacemos también votos para que los esfuerzos de Earth Day crezcan y se multipliquen, la ley de derechos de la madre tierra en el Estado de México impulsada por el Diputado Max Correa se apruebe, que los programas de sembrando vida y los de defensa de la biodiversidad prosperen, entre muchos otros.

Nota: Agradezco a Dorian Antuna, poeta y compañero de peregrinaciones, con quien disfrute fraternas conversaciones de estas ideas y es co-autor de la colaboración de hoy.

César Daniel González Madruga @CesarG_Madruga madrugacesardaniel@gmail.com

Dorian Martínez Antuna @dorianantuna renaciendorian@gmail.com