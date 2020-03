La necesidad es primero, aunque la inseguridad contra las mujeres cada día es peor

“Aquí si no chambeo no como, y si no saco algunos centavos no hay para llevarles a mis niños. Fíjese, sólo tengo oportunidad de trabajar mediodía sábados y domingos cuidando coches, y aunque sean cien pesitos son buenos, nadie me los regala y si tuviera que trabajar el día del paro de mujeres (9 de marzo) aquí estaría, ya que la necesidad es primero, aunque sé que la inseguridad contra las mujeres cada día es peor”, comentó a Crónica doña Flor, quien como franelera a un costado de la clínica 92 del IMSS, en Ecatepec, Estado de México, ve que antes que asistir al paro nacional del lunes está su trabajo y su familia.

Con pelo cano cubierto por una gorra azul desteñida y con una franela roja ondeando en su mano derecha, doña Flor, de no más de metro y medio de estatura y con 67 años, está a la caza del arribo de algún auto que busque un espacio para estacionarse.

“Mire, la violencia contra las mujeres tiene muchos años, pero ahora por los mensajes que salen en los teléfonos celulares y en las computadoras se saben de tantos asesinatos de muchachas y de señoras que son golpeadas, aunque también se ha sabido de agresiones de mujeres contra mujeres”.

Mientras corre con pasos cortos para auxiliar a un automovilista que intenta estacionar su vehículo a un costado de la acera sobre la avenida Carlos Hank González, doña Flor comenta de manera apresurada que el 9 de marzo (día del paro nacional de mujeres), ella no trabaja cuidando coches, pero su familia la necesita en casa.

“Sé que el lunes es paro de mujeres en el país, para que ya no haya más muertes y más seguridad, pero tengo que ver por mis nietos, mis hijos y sus mujeres trabajan y como avisaron en la escuela que no tendrán clases los voy a cuidar. En la semana tengo a una de mis nietecitas, hija de mi Lulú y que viven conmigo, y no las voy a dejar solas”.

Doña Flor, hace una pausa para sacar un refresco de las bolsas de su babero para darle un sorbo, y afirma: “Si en verdad existiera justicia para las mujeres, el gobierno debería de ir a la sierra, a los pueblos olvidados a donde nunca llegan y que vean que en esos lugares vale más una vaca, un puerco o un borrego que una mujer”.