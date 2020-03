"La nueva ley climática europea es una rendición": Greta Thunberg

La activista climática Greta Thunberg criticó duramente este miércoles la nueva Ley Climática Europea que ha presentado la Comisión Europea, una hoja de ruta sin metas vinculantes por país que la joven sueca tildó de "rendición" ante la crisis climática.



Thunberg se refirió a la nueva propuesta de Bruselas desde la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, donde equiparó la Ley Climática Europea a "darte cuenta de que tu casa está en llamas y entrar dentro a acabar de hacer la cena".



"No tiene ningún sentido. Si tu casa está en llamas, no esperas unos años para apagar el fuego. Y, sin embargo, esto es lo que propone la Comisión hoy", afeó la joven activista.



La nueva propuesta consiste en un calendario de acción que fija legalmente el 2050 como fecha límite para descarbonizar la economía de la Unión Europea, pero que no revisa al alza los objetivos vigentes para 2030 ni exige a cada país de la UE que alcance la neutralidad climática a mitad de siglo.



"Cuando la UE presenta está ley y la neutralidad climática para 2050, indirectamente está admitiendo la capitulación, que se rinde, que deja de lado el Acuerdo de París, las promesas y el hacer todo lo posible para asegurar un futuro seguro a sus hijos", lamentó Thunberg.



Para la joven sueca, la propuesta "hace creer que se está actuando con fuerza cuando la realidad no es así" y advirtió de que el mundo sigue "sumido en una crisis que nunca se ha tratado como tal".



Thunberg criticó duramente a las instituciones europeas, recordando que el Parlamento declaró en noviembre la emergencia climática y que la UE se define a sí misma cómo líder en la lucha contra el cambio climático, y pidió dejar de "pretender que las palabras vacías harán que esta emergencia se acabe".



También afeó que se pretenda que "una ley que nadie tiene que seguir" es una ley, o que la UE se presente como líder "mientras sigue subsidiando infraestructuras para combustibles fósiles".



La dura intervención de Thunberg recibió un largo aplauso de los asistentes a esta reunión de la Comisión de Medio Ambiente, a la que de forma extraordinaria podían asistir eurodiputados que no pertenecieran a este organismo y que se celebró entre una gran expectación mediática.



La activista había participado previamente en la reunión del colegio de comisarios europeos que dio la luz verde final a la Ley Climática Europea, si bien no hizo ninguna aparición pública desde esta institución, y se reunió también con el presidente de la Eurocámara, David Sassoli.