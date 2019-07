La OFJ alista el concierto En casa con mis monstruos sinfónicos

Esta serie de conciertos concluye con el Programa 5 conformado por la Sinfonía Núm 35, Haffner de Mozart, el Concierto para trompeta y orquesta en mi bemol mayor de Haydn, El Salón México de Coplan y Dreaming of the Masters de Gilliland, que se presentarán hoy y el domingo 14 de julio en el Teatro Degollado.

La Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) alista En casa con mis monstruos sinfónicos el 28 de julio en Guadalajara. “Aún están por definirse las piezas que participarán en el programa, pero se pensó como un concierto que incluyera la música de los filmes que ha dirigido Guillermo del Toro. Ese tipo de concierto ya se realizó en Alemania y lo traeremos a Guadalajara, a la casa de Guillermo del Toro y de la OFJ.” dijo en entrevista Jesús Medina, director de la OFJ.

Actualmente, los 90 músicos de OFJ finalizan la Segunda Temporada 2019. Esta serie de conciertos concluye con el Programa 5 conformado por la Sinfonía Núm 35, Haffner de Mozart, el Concierto para trompeta y orquesta en mi bemol mayor de Haydn, El Salón México de Coplan y Dreaming of the Masters de Gilliland, que se presentarán hoy y el domingo 14 de julio en el Teatro Degollado.

Jesús Medina agregó que en este momento la OFJ busca llegar a nuevos públicos. “Con el apoyo de las redes sociales hemos podido acercarnos a los jóvenes. Las programaciones que está realizando la OFJ incluyen una gran variedad de obras, no sólo se interpretan los compositores tradicionales, que claro, nos gusta mucho tocarlos y al público escucharlos, pero también trabajamos en la inclusión de obras nuevas, de autores latinoamericanos como Villalobos, Ana Lara, Juan Pablo Contreras, lo cual ha despertado un interés en el público que nos sigue”.