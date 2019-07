La OMS declara el brote de ébola en Congo como emergencia internacional

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró ayer que el brote epidémico de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) se convirtió en una emergencia sanitaria internacional, luego de que el virus penetrara en Goma, una ciudad de más de un millón de habitantes.

Hasta el momento, la epidemia, declarada hace un año, ha causado mil 673 muertes, de un total de 2 mil 512 personas infectadas. Es decir, ha matado a dos de cada tres afectados.

La decisión la tomó el Comité de Emergencia de la OMS tras confirmarse el caso de un sacerdote infectado en Goma hace tres días. La ciudad es la capital de la región Kivu-Norte, ubicada en la frontera de RDC con Ruanda y Uganda, y está a 350 kilómetros del epicentro de la actual epidemia.

Hasta el momento, el ébola sólo había afectado a las zonas más rurales e incomunicadas de las regiones del norte de RCD, donde las condiciones de insalubridad, la desinformación y el difícil acceso de las unidades médicas hicieron posible la propagación del virus.

Médicos Sin Fronteras, una de las organizaciones no gubernamentales establecidas en la zona, advirtió que el caso de Goma muestra que la situación es preocupante y no está bajo control.

Pese a la gravedad de la epidemia, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió ayer en rueda de prensa no “estigmatizar y penalizar a tanta gente que lo que necesita es que la ayudemos”.

Este brote de ébola es el segundo más grave de la historia, después de la epidemia que tuvo lugar en África Occidental entre 2013 y 2016.