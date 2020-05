“La palabra ‘artista’ tiene un significado ampuloso, por eso me califico como pintor”

El pintor Leonel Maciel (Soledad de Maciel, Guerrero, 1939) es uno de los artistas de nuestro país con una sólida trayectoria pictórica que abarca más de cincuenta años. Largas temporadas residente en ciudades como París, San Francisco, Lisboa, Praga, Madrid, prácticamente de una manera continua entre 1958 y 1998, muestran el cosmopolitismo de Leonel Maciel, que ha sido de una militancia radical, pero no al precio de romper con sus raíces ni de someter su trayectoria a la presión de tan dispares circunstancias. Formado en la Escuela de Pintura y Grabado La Esmeralda en la primera mitad de la década de 1950.

La reintegración de Maciel en el panorama artístico de México durante los últimos veinte años ha limitado esta visión esquinada de su obra, porque, durante este último periodo, de otra forma, ha estado mostrando los otros derroteros de su trabajo; sólo mediante una revisión retrospectiva ambiciosa de toda su evolución artística, cabría comprender el sentido y el valor de la pintura de Leonel Maciel. Cabe recordar sus grandes exposiciones en el Museo Mexicano de San Francisco, EUA, en 1981; en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México en 1985; en el Museo de la Ciudad de México, 2003; en el Museo Diego Rivera de Guanajuato, 2006, entre muchas otras

— ¿Cómo se definiría usted: pintor o artista visual?

— Siempre me he inclinado por la mirada y la sensualidad, que son dos cosas para mí muy importantes. La transformación de la pastosidad de la pintura en “pintura”, también. La palabra “artista” ha tenido desde siempre un significado ampuloso, y por eso me he calificado siempre como pintor.

— Su obra ha sufrido varios cambios importantes: ha ido de la figuración al hiperrealismo. ¿Se considera un pintor clásico que se interesa por el orden, el color y el equilibrio?

— Desde luego. Siempre he trabajado con materiales clásicos como el óleo y el lienzo montado en su bastidor, con la tela tensada y frontal. Con mucho orden para mantener el equilibrio; orden y equilibrio que luego en el trabajo pueden, exactamente, romperse. Me interesan los materiales, el dibujo, el color, pero sobre todo la densidad visual del óleo y el recorrido de la mano sobre esa materia. No me he movido nunca en otros terrenos, como en la escuela, por ejemplo. Me interesa la pintura en su totalidad.

— ¿Cree que es importante crear un mundo personal, ha sido algo que lo ha inquietado? ¿Le preocupa la idea de ser trascendente, de dejar huella, una impronta en una futura historia del arte mexicano? ¿O bien, cuando pinta, los cuadros nacen y mueren en sí mismos?

— Ésa es una de las obsesiones que no me he planteado en absoluto. Lo que quizá ocurre en mi trayectoria es que, a medida que he ido encontrando mi “manera”, “mi forma”, y sin pretensión de que fuesen distintas, ha podido crearse un paralelismo entre mi forma de ser y mi pintura, pintura que por haber seguido siempre mi propio dictado no ha estado demasiado metida en lo que debía hacerse en cada momento. En pocas palabras, no me interesan las modas del arte sino crear y desarrollar mi lenguaje plástico. Es posible que ésa sea la razón por la que no se me ha podido encasillar casi nunca de un modo claro, ni siquiera desde la crítica, que cuenta por décadas: los setenta, ochenta o noventa.

— Usted ha dicho que lo que le interesa es el cuadro empezado y terminado, ¿significa ello que no le interesa el proceso?

— Sí me interesa, en el sentido de las distintas sesiones, es decir, tomar y volver a retomar el cuadro. En cuanto pongo el color todo se sucede escalonadamente y provocado por lo que ya está en la tela, en decisiones muy rápidas, hasta que sitúo, provocado por la misma materia, ese dibujo o acotación. Y el óleo, por su secado lento y su pastocidad, al dejar que un color penetre en el otro y permitirme esa incisión con el dibujo, sigue siendo mi material idóneo. Intento trabajar en la tensión de ese tiempo de pintura.

— ¿Alguna vez ha cambiado?

— Sí, aunque no tanto de actitud. En los setenta trabajaba lentamente porque era lo que requería, pero también tenía que empezar y terminar toda la superficie, y las superficies debían pintarse sin dejar secar las capas inferiores, por la penetración de un color en el otro. Quizá ya intentaba eliminar todo lo que podía hacer visible el “proceso” a fin de dar una impresión de naturalidad.

— ¿Cree que hay en sus diversas épocas creativas un elemento constante en su discurso estético?

— Podría ser, pero no ha sido buscado. No hay una pretensión de estilo, porque éste te obliga, te impone una actitud. Los cambios suceden en mi interior cuando experimento una caída por el agotamiento, por desgaste de los momentos que vivo. Mi concepto de la pintura ha variado; si no, no tuviese sentido. La pintura, como la vida, desde el momento en que despiertas, es una aventura.