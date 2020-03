La palabra feminismo no figura en los pueblos originarios, dice Nadia López

En los pueblos originarios se están construyendo formas de replantearse lo que es ser mujer, porque la palabra feminismo no figura en estas comunidades, señaló la poeta mixe Nadia López García. “Las teorías feministas están planteadas desde un pensamiento blanco occidental que poco conoce el mundo indígena, por lo cual no empata con su estructura de pensamiento ni con sus historicidades”.

“Vengo de una familia que se conforma mayoritariamente por mujeres y en muchas generaciones se trasmitió la idea de que ser mujer empezaba cuando ayudabas a poner el nixtamal, hacer las tortillas… y concluía cuando terminabas de criar a tus hijos”.

La autora de Tikuxi Kaa/El Tren destaca que no obstante la gran participación de las mujeres en foros feministas, aún no se toma en cuenta a las que viven procesos fuertes de violencia dentro de las comunidades indígenas, donde la propia tradición las invisibiliza y violenta. “Falta que dialoguemos sobre violencias, despojos simbólicos y culturales. Entiendo que algunas mujeres de ancla feminista vienen de familias cuya abuela es historiadora, su mamá investigadora y tienen una posición económicamente estable que les permite tener tiempo de reflexionar, pero las mujeres de mi pueblo desde las cuatro de la mañana ya están dejando comida en el campo. No podemos dialogar de igual a igual porque venimos de historias distintas”.

Por ello, Nadia López, ganadora del Premio Nacional de la Juventud 2018, en la categoría de Fortalecimiento a la Cultura Indígena, resaltó que: lo único que puede cambiar cualquier historia de violencia y machismo es que nosotras mismas reconozcamos estas formas de pensamiento dentro de nuestras tradiciones, espacios y cotidianeidad, con lo cual podamos cuestionar la visión que la sociedad y las comunidades han impuesto sobre nosotras.

“La mayor violencia que ejercemos contra nosotras mismas es creernos el discurso histórico que nos dijeron, del cual deriva la culpa que sentimos al no cumplir las expectativas que social o comunitariamente se tengan sobre nosotras”.

En las comunidades originarias, resaltó, hay muchísimos casos de machismo que no les permiten a las mujeres hablar de sus deseos, convirtiéndolas en víctimas de uniones forzadas. “La generación de mi abuela creció en matrimonios obligados, sin una sola posibilidad de saber qué es una decisión libre”.

“En la mixteca se replican mucho los papeles, es decir, casi todo lo que la abuela vivió, lo vive la mamá y lo vive la hija. Una forma de romper con esta transmisión de violencia, de estereotipos y de lo que se nos ha contado que es ser mujer, es hablando y escribiendo sobre la realidad”.

Desde hace mucho tiempo nos dijeron que no existían otras formas de ser mujer, pero hoy es necesario saber que existen y poder decidir si queremos vivirlas, explicó. “No hay nada malo en decir que no, así como no lo tiene el poder decidir sobre nuestro propio futuro ni en hacer que se escuche nuestra voz”.

Actualmente, en muchos pueblos las formas de ser mujer siguen estando marcadas ya sea por los usos y costumbres o por la tradición legada a través de generaciones, añadió. “Yo pertenezco a una comunidad de la Mixteca Alta de Oaxaca donde todavía las mujeres no opinan en las asambleas comunitarias, cuando éste sería el espacio idóneo para que se pudiera ejercer su voz y su palabra. Lo anterior tiene que ver con el hecho de que las mujeres nunca han tenido un espacio público, sino meramente el de casa”.

El papel que se nos dio, añade, nos suprime simbólica e históricamente, repercutiendo inmediatamente en el valor que nos es otorgado. “Hablando del simbolismo de mi propio pueblo, en el Códice del Árbol de Apoala —relato de fundación del pueblo mixteco— se menciona que hace mucho tiempo había un río —entidad femenina—, del cual creció un árbol —entidad masculina—, en cuya copa crecieron príncipes y princesas muy antiguas que fundaron la comunidad, pero desde hace 80 años la historia se cuenta a partir del árbol”.

“Ante ello me muevo en dos espíritus: uno de profunda indignación por creernos lo que la tradición nos dictó y que nos hizo creer que no tenemos la suficiente capacidad para vernos en otros espacios fuera de lo familiar; y por el otro lado, siento una profunda tristeza porque al día de hoy existe un gran número de adolescentes que son madres, que viven una realidad que quizá no es la que quisieran vivir, pero que creyeron que era lo que tenían que hacer”.

“La construcción comunitaria para el miramiento entre mujeres tiene que recaer y nacer desde los espacios que ocupan las propias mujeres. Más allá del trabajo teórico sobre la concepción de ser mujer y el replanteamiento de nuestra propia corporalidad, nos toca buscar que las mujeres repiensen y se replanteen el papel que se nos ha asignado, el que nos obliga a agachar la cabeza, hablar despacito y no ejercer nuestros sueños si éstos interrumpen los de alguien más”.