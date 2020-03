La pandemia de COVID se acelera, pero la ciencia no puede ir a la misma velocidad

Aunque hay en curso diversos tratamientos y posibles vacunas, la investigación toma tiempo para comprobar su seguridad y efectividad, que no pueden pasarse por alto, advierten expertos en Science y Nature.

En las redes sociales circula una caricatura acerca de la crisis por la pandemia ocasionada por el COVID-19, cuya autoría no puedo identificar. En la imagen aparece un grupo de líderes religiosos en pánico rodeando a un científico que realiza observaciones en su microscopio; todos se encuentran al borde de un precipicio mientras un terrorífico y enorme virus los orilla cada vez más. El único globo de diálogo es general, urgiendo al científico: “Por favor… Date prisa… (Please… Hurry up…)”.

De igual forma, pobladores de todo el mundo esperamos una respuesta de la ciencia y los científicos, tratamientos y vacunas contra el COVID-19 que nos brinden un poco de esperanzadora seguridad, mientras vemos cómo se desarrolla la pandemia: ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que se acelera y ya son 300 mil casos globales.

Sin embargo, la investigación científica no se puede acelerar de tal forma, por mucho que los científicos hagan su mejor esfuerzo, señala en una editorial Holden Throp, editor en jefe de la revista Science, una de las dos más importantes publicaciones científicas y donde se reportan los avances más destacados en la investigación del nuevo coronavirus.

“Me preocupa que la ciencia pueda prometer demasiado sobre lo que se puede entregar en respuesta a la enfermedad por COVID-19. Esto no se debe a que piense que la comunidad científica tiene malas intenciones o deliberadamente exagerará cualquier cosa, sino a lo que la ciencia puede informar en tiempo real”, escribió ayer en una editorial del portal web titulada “Promete menos, entrega más”.

Crónica publicó algunos detalles de los avances en investigación realizados por 35 grupos científicos del mundo reportados por la OMS, quienes se encuentran a la vanguardia en el desarrollo de medicamentos antivirales y posibles vacunas, así como de la publicación de casi 10 mil documentos de investigaciones en proceso. Incluso se prevé que se podría desarrollar una vacuna en tiempo récord si se obtuviera antes de los, mínimo, 12 meses que prevé la OMS. Actualmente, no existen vacunas de uso clínico para el síndrome respiratorio agudo grave (SARS) y el síndrome respiratorio de oriente medio (MERS), aunque trabajos en éstas son retomados para el nuevo coronavirus.

“La mayoría de las crisis que la mayoría de nosotros hemos vivido no han buscado respuestas inmediatas a la ciencia. En muchos casos, gran parte del análisis científico se produjo después del hecho: los efectos del cambio climático en eventos climáticos extremos; las causas de los accidentes nucleares, y la virología de los brotes que se contuvieron, como el SARS en 2002–2003 o el MERS en 2012”, escribe Holden Throp. “Ahora, se pide a la ciencia que brinde una solución rápida a un problema que no está completamente descrito”.

El editor de Science recuerda la dificultad de compartir el progreso de la investigación y advertir a la vez sobre el tiempo que tomará el desarrollo y si funcionará por completo. Explica que el método científico es un proceso muy deliberado que se ha perfeccionado con el tiempo: la investigación básica, que describe el problema, es seguida por la investigación aplicada que se basa en esa comprensión.

“Ahora, los científicos están tratando de hacer ambas cosas al mismo tiempo. Esto no es sólo reparar un avión mientras vuela, sino hacerlo en tanto que sus planos aún se están dibujando”.

Sobre los nuevos tratamientos, empleando fármacos utilizados para otros padecimientos, así como otros nuevos, siguen en prueba con “excitantes posibilidades, pero también altamente especulativas”. La exaltación de tal enfoque es muy peligroso, advierte, puesto que se corre el riesgo de crear falsas expectativas y agotar los medicamentos necesarios para tratar las enfermedades para las cuales fueron diseñados. “Esto compromete a la ciencia para entregar poco”.

VACUNAS. Tampoco se debe esperar con toda seguridad que llegue la vacuna contra SARS-CoV-2, causante del COVID-19, y resuelva el actual escenario, advierte Throp. “Podría llegar en un año o año y medio, como estiman los expertos, o no llegar” —como ocurrió con el SARS y MERS. Si bien en hay pruebas clínicas en marcha, añade, las primeras vacunas no siempre son efectivas y ahora se está probando su seguridad, mas no su efectividad.

Por su parte, Shibo Jiang, profesor de virología de la Universidad de Fudan, en Shan­gai, China, y del Banco de Sangre de Nueva York, escribió recientemente un artículo en el portal de la revista Nature (la otra revista científica más importante) titulado “No hay que apresurarse a implementar vacunas y medicamentos contra COVID-19 sin suficientes garantías de seguridad”.

En el texto refiere de nuevo la prisa con la que se busca una nueva vacuna y la carrera que llevan cabo, principalmente, en EU y China. “No nos equivoquemos, es esencial que trabajemos duramente y rápido para desarrollar fármacos y vacunas que estén disponibles en todo el mundo. Pero es importante no tomar atajos”.

El especialista, que trabajó en el desarrollo de tratamientos y vacunas contra el SARS cuando ocurrió el brote en 2003, recuerda que las vacunas contra el sarampión, las paperas, la rubéola, la poliomielitis, la viruela y la gripe tienen una larga historia de uso seguro y se desarrollaron de acuerdo con los requisitos de las agencias reguladoras.

“En mi opinión, los protocolos estándar son esenciales para salvaguardar la salud. Antes de permitir el uso de una vacuna COVID-19 en humanos, los reguladores deben evaluar la seguridad con una variedad de cepas de virus y en más de un modelo animal. También deberían exigir una fuerte evidencia preclínica de que las vacunas experimentales previenen la infección, aunque eso probablemente signifique esperar semanas o incluso meses para que los modelos estén disponibles”.

En su artículo, Jiang expone todos los cuidados y todo lo que puede salir mal si no se tienen en cuenta estas medidas de seguridad, la experiencia que dejó el SARS y el estudio de otros coronavirus. Enfatiza que probar las vacunas y los medicamentos sin tomarse el tiempo para comprender completamente los riesgos traería contratiempos durante la pandemia actual y hacia el futuro.

“La disposición del público a respaldar las cuarentenas y otras medidas de salud pública para frenar la propagación tiende a correlacionarse con la cantidad de personas que confían en los consejos de salud emitidos por el gobierno. Un apuro por las vacunas y terapias potencialmente riesgosas traicionará esa confianza y desalentará el trabajo para desarrollar mejores evaluaciones. A pesar de la genuina necesidad de urgencia, el viejo dicho dice: mide dos veces, corta una vez”.