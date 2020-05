La pandemia generó una solidaridad que borró barreras: Isaac Hernández

“Espero se retenga y nos permita ser relevantes en la nueva realidad que tendremos”. La cultura no será prioridad siendo que habrá personas que no tienen que comer, añade el ganador del premio Benois de la danse.

El arte y la creatividad tienen un lugar en el futuro siempre y cuando haya creadores dispuestos a adaptarse a diferentes realidades a lo largo del tiempo. Actualmente tenemos las herramientas, los creadores, la curiosidad y el alcance para hacer una época dorada del arte, expresó Isaac Hernández, bailarín principal del English National Ballet.

Durante el conversatorio vía streaming que realizó el Centro de las Artes de San Agustín, el ganador del Benois de la danse 2018 reconoció que el arte y la cultura no van a ser prioridad cuando hay personas que no tienen que comer, no obstante, destacó que se tienen que seguir construyendo puentes con la comunidad internacional creativa.

“Como artistas toca ser creativos, incansables y valientes para hacer que el arte siga siendo parte de la vida diaria de las personas. Espero que cuando esto pase, la solidaridad que ha borrado todo tipo de barreras se retenga y nos permita ser relevantes en la nueva realidad a la que nos enfrentaremos”.

En México, puntualizó, es necesario que se dejen de reproducir los estereotipos respecto al ballet y dar libertad a las personas para que se acerquen y sean ellas quienes decidan si les gusta o no este arte, de igual forma debe transmitirse a las nuevas generaciones que se puede vivir dignamente a través del ballet y que es una profesión con gran alcance.

“Muchas personas simplemente nunca han tenido la curiosidad ni han estado dentro de un entorno cercano a este tipo de expresión. Como bailarines cada uno tiene su círculo de responsabilidad, yo empecé a abrir una ventana a lo que es el ballet como profesión e identidad desde los 8 años cuando me hacían bullying por ser bailarín”.

Para que el ballet tenga continuidad en la agenda cultural de nuestro país y sea accesible para nuevos públicos, tiene que seguir sucediendo, explicó Isaac Hernández, quien compartió con aproximadamente 50 personas que uno de sus éxitos ha sido que en México se vea al ballet de una forma diferente y que espera esto pueda generar confianza en las próximas generaciones de bailarines.

DANZA EN MÉXICO. El bailarín jalisciense explicó que es difícil evaluar la realidad de la danza en México porque hay pequeñas compañías, así como talentos escondidos por toda la República que no conoce, sin embargo, señaló que la falta de compromiso en la formación dancística en nuestro país tiene como consecuencia que no haya bailarines mexicanos que puedan aspirar a tener carreras internacionales.

Isaac Hernández recordó que en un tour que realizó por diferentes escuelas del país como parte de un proyecto con la entonces presidenta del ya extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Consuelo Sáizar, se dio cuenta de que los maestros no entendían la responsabilidad de su profesión y lo tomaban como si fuese un oficio cualquiera.

“Cuando un alumno se pone bajo tu tutela pone su futuro y el de su familia, entre muchas cosas, en sus manos y los maestros no tenían consciencia de ellos. Era muy grave que había alumnos que tenían 9 o 10 años estudiando ballet y no sabían ejecutar correctamente la base de los primeros cuatro pasos que se aprenden”.

¿De qué sirve que haya personas con aspiraciones si no hay herramientas para que puedan profesionalizarse?, cuestionó. “Los alumnos pensaban que estaban en buenas manos y que después de los 8 años iban a tener acceso a las mejores compañías del mundo, pero eso no funciona así, el ballet no es subjetivo”.

DESPERTARES IMPULSA. Isaac Hernández señaló que en los últimos 10 meses ha recibido muy poco apoyo de los aparatos gubernamentales para que el proyecto regrese a la Ciudad de México. “Por el momento lo tengo parado hasta no ver a qué realidad nos vamos a enfrentar una vez que esta situación pase”.

“El problema es que me interesa que se mantenga gratuito, que sea una herramienta sin obstáculos y para que esto sea posible requiere de un apoyo considerable de instituciones gubernamentales y de lo privado”.