"La pandemia nos sorprendió a todos y nadie ha dicho que dimensión podría alcanzar"

“La pandemia del coronavirus nos sorprendió a todos y nadie ha dicho hasta ahora que dimensión podría alcanzar. Esta crisis ya llegó a extremos inesperados, a tal grado que los funerales desde hace varios días no se realizan como se acostumbran, ahora, por la pandemia, velar a un difunto que murió por COVID-19 se hace de manera virtual. En las funerarias solo entra uno o dos familiares que le rezan a su muerto, uno graba con su teléfono celular mientras que el resto de la familia y amistades sigue la escena desde su casa o en la calle. Además, no se están permitiendo los entierros, así como termina el rezo, el fallecido va derecho al incinerador. Todo esto, para evitar que sigan creciendo las cifras de muertos y contagios”.

Betty Ramírez es una estadunidense de origen mexicano de 66 años que vive en el pueblo de Plainfield, condado de Unión en el estado de Nueva Jersey, Estados unidos, y contó vía telefónica a Crónica la odisea que diario viven ella con su familia, (su hija Mary, que hace dos meses dio a luz a un varón (Michael), el esposo de su hija, Steve, su nieta Megan y ella.

Sin ocultar su preocupación por la pandemia que golpea al mundo, pero en particular a Estados Unidos, al ser ya el principal foco de infección, Betty, quien se expresa nerviosa y titubeante, asegura que esta pandemia ha venido a cambiar el ritmo de vida de todos en su comunidad.

“Somos un pueblo muy tranquilo, y aunque estamos a 40 minutos de distancia de Nueva York, donde los casos de muertos e infectados es grave, eso no deja de causar temor por la cercanía. Aquí se han tomado muchas medidas de prevención, tanto en supermercados, en la calle, en parques y antes de entrar a la casa. No digo que esta situación no nos preocupa, claro que sí, y más porque hasta ahora las autoridades no han dicho si ya hay alguna vacuna en proceso o si tienen alguna estimación de cuándo acabará esto”.

Betty refiere que las actividades cotidianas las tratan de hacer con normalidad, aunque intentan adaptarse a los cambios que la contingencia obliga.

“Desde el 23 marzo cuando se declaró la emergencia sanitaria, los chicos de las escuelas fueron enviados a su casa y desde ese momento les imparten clases en línea (internet). Megan, de 17 años, cursa la High school (preparatoria) y cumple desde casa con las clases con el horario como si estuviera en la escuela. Ahora las autoridades de la universidad enviaron un comunicado en el que nos informaron que debido a la situación el ciclo escolar lo terminarán los chicos el 25 de junio como van ahora, desde casa y en línea, para que no se pierda el año escolar”.

Sobre las medidas que aplican las autoridades para controlar aglomeraciones en las calles y supermercados, Betty narró parte de su experiencia.

“Algunas tiendas como Walmart o BJ’s Wholesale Club han establecido horarios para la venta de mercancías. De las 7:00 a las 10 de la mañana es el horario para las personas de la tercera edad, se permite la entrada de 10 en 10 y tienen que aguardar afuera de la tienda haciendo fila, después de ese horario ya cualquier persona puede ir a comprar, pero igual respetando la fila, aunque es aquí donde no se guarda nada de precaución ante un posible contagio, ya que formados estamos casi pegados unos con otros, lo que es un riesgo para el contagio. Ya en la tienda hay desinfectante y papel desechable que te dan para que desinfectes el carrito de las compras, y ya al momento de pagar las cajeras tienen guantes y cubre-bocas, además de que aquí si se marca al menos metro y medio de separación entre clientes”.

Sobre los controles que han adoptado las autoridades para evitar contagios y evitar que más de 50 personas se reúnan en las calles, Betty refirió que “desde que empezó la contingencia por el virus, el gobernador (de Nueva Jersey, Philip Dunton Murphy) decretó el toque de queda, a partir de las 8 de la noche ya nadie puede andar en la calles, y si vas en auto los oficiales te detienen y preguntan los motivos por andar a esa hora. Creo es una buena medida, porque si no tal vez ahorita estaríamos igual o peor que en Nueva York. En el caso de los restaurantes, tu haces tus pedidos online (internet) y te indican a que hora puedes pasar a recogerlo. Al momento de la entrega, das tu nombre y un empleado que porta guantes desechables, cofia y cubre-bocas te lko entrega. Y si tú eras de los que sacabas a pasear a tus mascotas al parque, pues eso por ahora no se permite, ya que todos los parques están acordonados y cerrados”.

Betty asegura que su yerno o ella tienen que salir de casa para realizar las compras. “Como no debemos exponernos tanto en la calle, cuando me toca hacer pagos o las compras hago mi plan de tareas para no tardar. Voy al súper, hago algunos pagos y regreso pronto a casa. Desinfecto con un aerosol el auto y antes de entrar a casa limpio bien mis zapatos y mis manos con gel antibacterial. Aunque ya siento algo ásperas las manos por tanto desinfectante, creo lo seguiré haciendo hasta que esto termine”.

Esta estadunidense no titubeo al ser interrogada sobre que pasa por su mente al ver estas escenas obligatorias de encierros obligatorios por el coronavirus.

“Da miedo andar en la calle y ver a toda la gente con cubre-bocas. Se me figura como si fuéramos parte de una película que anuncia el apocalipsis, pero no es un sueño, esto lo estamos viviendo. Tengo familia en Carolina del Sur y en Maryland y por medio del chat y videollamadas nos comunicamos mis dos hermanas y yo. Tratamos de darle ánimo a nuestras familias, aunque por dentro nos estemos muriendo de miedo”.

Después de Nueva York, el estado de Nueva Jersey se ubica hasta el 7 de abril con la cifra de mayor número de contagios por coronavirus con 41,090 y 1,003 fallecidos.

