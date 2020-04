“La pandemia va para largo”

“No hay para cuándo acabe esta epidemia, al menos en el escenario de este año no podemos estar discutiendo si para junio, mayo, septiembre… estaremos libres. No será así, no vamos a acabar con esto todavía y creo que más vale a que nos acostumbremos a una nueva realidad”, dijo Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina y docente de Posgrado en Epidemiología de la UNAM.

A dos meses del reporte del primer caso de COVID-19 en México, miembros de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus realizaron una conferencia web, en la que López Cervantes y otros miembros de la comisión avizoraron los escenarios de la emergencia sanitaria hacia el mediano y largo plazo.

“La pandemia va para largo, puesto que no tenemos un escenario preciso mientras no haya protección segura y ésa sólo deriva en tener una vacuna o un tratamiento médico efectivo. No tenemos ninguno de las dos”.

Agregó que los avances más optimistas para el desarrollo de una vacuna los lleva a cabo un grupo de investigación de la Universidad de Oxford y que en un escenario “ultraoptimista” podría tener resultados en septiembre. “Suponiendo que así fuera, tenga una buena respuesta y se escale en masa, ¿para cuándo y cómo se distribuirá?, no lo tenemos claro”. A su vez, añadió, no hay tratamiento que muestre resultados con suficiente claridad.

Por su parte, Samuel Ponce de León, refirió que se cree que ha habido más éxito en unos u otros países en la contención y manejo de la crisis, sin embargo, existe heterogeneidad de datos y casos que no demuestran, por ejemplo, si México ha tenido una respuesta claramente mejor o peor que otras naciones.

“Cada país realizará una revisión con sus consecuencias, porque entendamos que esto es imposible de parar; no se puede más que tratar de modular un poco la diseminación de la infección (…) 70 u 80 por ciento de la población nos tendremos que haber infectado para que no continúe circulando, o vacunarnos, pero falta ver los tiempos de los procesos de producción que tardarían otro año para que lleguen a miles de millones, falta ver cuánto tiempo tardará para que esto llegue finalmente a la aplicación. Es un proceso no más corto de dos años, seguramente más”.

No obstante, por ser los “últimos en la fila” de la pandemia, México habría planeado mejor y aplanaría la curva de casos que requieren atención hospitalaria, puntualizó. Estimaciones de sus colegas del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS), encabezados por Gustavo Cruz, refieren que el pico máximo de casos ocurriría a finales de mayo y en las primeras semanas de junio, lo cual significaría que el pico se movió hacia la derecha en el tiempo, a diferencia de las primeras estimaciones realizadas por el grupo de investigación, que preveía éste en las primeras semanas de este mes. “Pero todos los modelos dependen de los datos utilizados y en éstos hay limitaciones y variables”, dijo por su parte Malaquías López.

El experto en epidemiología enfatizó que en México, como en otros países, hay limitación en los datos. En nuestro país, acotó, se carece de información que genera el modelo Centinela de la Secretaría de Salud para tratar de vigilar la evolución de la epidemia en distintos lugares del país. Recordó que la UNAM realizó un mapa de vulnerabilidad de municipios en todo el territorio, del cual se estima que 23 millones de mexicanos estarían más expuestos a una respuesta desfavorable por el contagio.

Por otra parte, se tiene otro escenario y problema mundial que es el de cuándo regresar a la reapertura de actividades sociales y económicas, donde se ignora si hay la posibilidad de un nuevo brote. “Hasta hoy el panorama es incierto, no se pueden hacer predicciones acerca del momento en que va a cambiar nuestra situación de riesgo y la diferenciación geográfica. Reabrir algunas actividades podría ser más peligroso que las ganancias potenciales”.

CUBREBOCAS Y PERSONAL MÉDICO. Durante la conferencia, los especialistas y sus colegas realizaron otras consideraciones, entre éstas sobre el uso de cubrebocas, el cual ha sido objeto de debate, y que las autoridades sanitarias han recomendado con reticencia, en tanto que la comisión de la UNAM —con base en lo emitido por la experiencia internacional— ha aconsejado su uso.

“Las cosas caen por su propio peso”, dijo Ponce de León. “Hay una lógica intrínseca en esto. Los cubrebocas pueden ser efectivos y útiles para limitar transmisión; hay un imperativo bioético que tendría que llevarnos a recomendarlos en un escenario de argumentaciones demasiado alambicadas”. Añadió que su uso deberá extenderse en diferentes épocas del año en el mediano plazo y que estas medidas no son para los próximos dos meses, sino los próximos dos años.

Para Ponce de León las autoridades federales han hecho un buen trabajo frente a la emergencia sanitaria —Malaquías López se ha reservado su respuesta—, sin embargo, reconoció que mucho del personal médico que atiende la emergencia es vulnerable por la falta de insumos y protección necesaria, como muchos trabajadores de la salud han manifestado públicamente en los últimos días.

“Sabíamos de lo importante que era la seguridad de los trabajadores —las experiencias en otros países fueron evidentes con el SARS y el MERS—, ya se pronosticaba. Es grave, en México dos mil de los 15 mil infectados reportados forman parte del personal médico, esto nos habla de la magnitud del problema”. Añadió que ante los procesos administrativos lentos e ineficientes, la falta de equipo ha sido evidente. “Se publicitan los aviones que llegan con insumos, pero también es cierto que los materiales se acumulan y en otras ocasiones, por ser comprados de último momento, no tienen las características de calidad óptima. Esto se debe resolver lo antes posible o las consecuencias serán mayores”.

Finalmente, el universitario hizo las últimas consideraciones sobre las reflexiones que debe dejar la actual pandemia. “Dentro de un año veremos esta situación diferente. Esto se presentó súbitamente y ha llevado a un cambio brutal en las prácticas de vida del mundo; debemos de aprovecharlo y reiterar los buenos propósitos de diferentes organizaciones al decir que necesitamos nuevo orden mundial y un nuevo abordaje en nuestra convivencia con el medio ambiente”.

Enfatizó que la humanidad afronta otros graves problemas, como el cambio climático, por lo cual la emergencia actual es una oportunidad para modificar muchas de las políticas de consumo de energía y de nuestra forma de funcionar en la economía, de vivir en general. “Debemos pensar en una nueva época para mejorar la convivencia y nuestra vida futura en el planeta”.