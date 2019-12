La pandilla de los Legionarios de Cristo

Los Legionarios de Cristo se comportaron en el caso de los abusos sexuales a adolescentes como una banda del crimen organizado. Una pandilla despiadada. Pusieron en marcha un operativo de encubrimiento en el que participaron todos los sacerdotes que ocupaban algún puesto de dirección, con una disciplina férrea, sin importarles mentir, sin reparar en la suerte de las víctimas.

Los esfuerzos estaban concentrados en que el depredador Marcial Maciel siguiera apareciendo en público como un santo, alguien que tenía línea directa con Dios. Cubrieron con un manto místico crímenes pedestres de poder, dinero y sexo, justo como un cártel. La pregunta pertinente a estas alturas es por qué la congregación no ha sido disuelta, por qué sigue operando y haciendo negocios y siendo un actor social cuando lo justo sería que se borrara del mapa, pues su presencia entre nosotros es una vergüenza colectiva.

La cifra de víctimas y el dilatado periodo en el que se registraron los abusos muestran que no se trató de eventos aislados, sino de una perversión institucional. Maciel recibió protección de la jerarquía católica nacional e internacional, comenzando por el papa Juan Pablo II y también el cardenal Rivera Carrera, que incluso se indignaban si alguien se atrevía a mencionar el asunto; pero también el Estado mexicano incumplió con su deber de brindar protección. Otros papas, Ratzinger y Bergoglio también fallaron. Por esta protección, Maciel, que era un ser diabólico, murió sin recibir el castigo que merecía. Ojalá esté en el infierno.

Curas homosexuales abusando de seminaristas es una figura que explica en buena medida la contracción de la Iglesia católica sometida ante la plaga de pedofilia. El loby gay no se limitó a las paredes del Vaticano sino que se expandió por el mundo y en México los Legionarios son el ejemplo vergonzante. El papa Francisco, para que no se olvide, dio a conocer en el 2016 la indulgencia plenaria a la Legión de Cristo y a su movimiento seglar Regnum Christi durante el próximo Jubileo y por su 75 aniversario. La Orden fue fundada en 1941 por el mexicano Marcial Maciel, acusado de pederastia, fraude, extorsión, abusos sexuales y padre de varios hijos con al menos dos mujeres. Los Legionarios de Cristo son un poder paralelo a El Vaticano y tienen la inclinación de mostrar su poder sin remordimientos, confiados en que su poder económico les da impunidad a sus perversiones.

El cardenal Rivera tiene un lugar especial en la infamia de los Legionarios. Según nota de Proceso, en 1997, cuando los medios de comunicación empezaron a ventilar los abusos sexuales cometidos por Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, el cardenal Norberto Rivera Carrera encabezó de manera automática “la estrategia de protección y encubrimiento público” del implicado. Las denuncias eran “totalmente falsas”; “inventos creados y pagados” para “golpear injustamente” a su amigo Maciel y se daban, dijo el cardenal, en el marco de un “gran complot para atacar a la misma Iglesia y al Papa Juan Pablo II”.

Así describe Alberto Athié la campaña del purpurado a favor de Maciel en el libro Norberto Rivera, el cardenal del poder, que editorial Grijalbo pondrá en circulación en los próximos días. Ahí, en su colaboración titulada “Norberto Rivera o el tótem de la impunidad”, Athié agrega que, para defender a Maciel, el cardenal Rivera contó con el respaldo del mismo Juan Pablo II, del entonces nuncio apostólico Jerónimo Prigione, de poderosos empresarios mexicanos y hasta de la Presidencia de la República. Una vergüenza total.

Juan Manuel Asai

