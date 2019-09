La PGA revisará palos de golf con nuevo programa

El circuito del PGA en conjunto con la Asociación de Golf de Estados Unidos (USGA), anunció que implementará un nuevo sistema para revisar los palos de golf de los jugadores que participarán durante la temporada 2019-20, para detectar algo ilícito en las bolsas.

En un comunicado enviado a los golfistas, se especifica que a partir de la próxima campaña se sacarán directamente de la bolsa los palos para su análisis, y no en los camiones de las marcas proveedoras de bastones y que acudían a los torneos, como ocurría antes.

Según el PGA, la idea principal es revisar drivers que originalmente eran lícitos y que, por su uso durante el tiempo, pasen a salir fuera de norma en la cara del palo.

El plan del PGA Tour es revisar a todos los jugadores sin previo aviso, para saber quiénes no cumplen con el Characteristic Time (especificaciones reglamentarias del palo), a partir del torneo en el Breenbrier, el 12 de septiembre se aplicará la nueva reglamentación y los golfistas recibirán tres posibles resultados:

Luz verde: El palo cumple con el Characteristic Time (CT) y puede ser utilizado.

Luz amarilla: El palo puede ser utilizado en las próximas rondas, pero debe ser sometido a una nueva revisión próximamente (o dejar de ser utilizado en el futuro cercano).

Luz roja: El palo se ha dañado hasta el punto que se ha vuelto ilícito. Por ende, no se podrá utilizar desde ese momento.