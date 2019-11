La plaga, una mirada fotográfica sobre la impunidad de los turistas

El ser humano no se da cuenta de que es azote para el mundo y que es parte de una nueva cultura que tiene como eje el decirse: ¿por qué no lo hacemos?, dice Juan Rafael Coronel.

En su libro trilingüe La plaga, Juan Rafael Coronel Rivera, reúne su trabajo fotográfico alrededor del mundo y varios estados de México para describir la impunidad del turista, “esa acción del visitantes a sitios donde pueden violar las normas y usar los espacios públicos como se les antoje”.

Son 149 páginas con 90 fotografías en blanco y negro tomadas durante los últimos 25 años en los que Juan Rafael viajó para captar al turista, ese viajero que puede realizar cualquier acto con desenfado, pero con el cual rompe, en ocasiones, reglas milenarias.

El libro tiene como tema la impunidad del turista, y recuerda dos imágenes que tomó: “Algunos de ellos se tiran en el piso de iglesias milenarias, en La expulsión del paraíso, Piazza del Duomo, Milán, o le ponen gorrita al león como lo muestra De deidad a bracero, Museo del Vaticano , Roma”.

Lo anterior, dice Juan Rafael en entrevista, muestra que el ser humano es esta plaga y “me atrae cómo no nos damos cuenta de que estamos siendo la plaga del mundo y cómo nos justificamos de ser esto. Por eso, en cada una de las imágenes no hay nada de inocencia, es más, estoy haciendo una parodia de lo fotografiado, y de mí reflejado en los otros”.

Este comportamiento del turista, añade, tiene dos lecturas: “Una, es la ignorancia y falta de respeto hacia la cultura, pero la otra es esta cultura nueva: ¿por qué no? Por qué no ponerle una gorrita a un león de, y que sea, otra cosa? Es la barbarie del ser humano, que lo hace lejos de su casa, donde no lo ven”.

Juan Rafael Coronel dice que se considera muy tímido, “pero la cámara te obliga a ser extrovertido porque no puedes ser tímido y meterte con un aparato a estarle tomándole fotografías a la gente, tienes que perder esa parte, porque cada imagen que tomo hay ese sentido de encuentro, voyerismo, incluso empatía, pero también de reflejarme en el otro”.

Y explica lo anterior: “Es como en la psicología, cuando dices fulanito me cae gordo por tal y tal; en realidad lo que haces es una transferencia de ti mismo. En ese sentido es como yo veo el encuentro. Estoy encontrando qué me interesa de mí mismo en el otro y como me estoy viendo en ese momento a mí y al otro”

El libro La plaga se presentará mañana en la galería Patricia Conde, a las 19:30 horas, ubicada en General Cano 68, colonia San Miguel Chapultepec.