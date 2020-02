La poesía provoca la suspensión de mi tiempo: Rosa Gaytán

La poeta Rosa Gaytán nació en Oaxaca en 1955. Debe a escritores como Antonio Deltoro, Fabio Morábito, Alicia García Bergua y a Lucía Rivadeneyra, entre otros más, su incursión en este género literario. Rosa piensa que la poesía ofrece revelaciones sobre la existencia que no se podrían encontrar en otro sitio. Autora de libros como Esta lluvia es la misma (2013), en el año 2019 la editorial Textofilia editó su poemario Práctica de caza; sobre este libro charlamos con ella.

—¿Por qué escribir poesía es como rascar la tierra?

—En Práctica de caza hay varios poemas que abordan una suerte de poética, entre ellos está justamente “Escribir” del que forma parte el verso que citas. En ese poema me acerco a la experiencia del acecho que me exige la escritura: estar atenta, con una atención serena que me permita la percepción de las fisuras de la realidad desde un estado de indefensión y de no resistencia, desde la observación apacible. Sin que esto signifique no cuestionar lo que veo, no hacerle preguntas a lo que llega. Significa ir serena, pero sin candidez, sin ingenuidad. Justamente, encontrar el destello, la frase o la idea que inicia un poema me exige una tarea como la que asume el perro que tranquilo, acalorado tal vez, comienza a rascar obstinadamente la tierra para procurarse un lugar fresco, apacible, para olfatear desde ahí al mundo.

—Uno de los temas de Práctica de caza es la normalización del encierro y la opresión, ¿cómo entenderlo?

—Es precisamente esta sensación que puede vislumbrarse en el poema llamado “Desasosiego” y en el que se trasluce una inquietud y una intranquilidad que no da la cara, un sentimiento de pérdida, de cierta manera inexplicable, que no identifica ese algo perdido y que por lo mismo no puede ser superado, aunque explique esa exigencia interna, esa carencia, esa falta que precisa atenderse. Esta sensación es muy clara en “Día de playa” que habla de un día soleado en el mar, que se congela en la foto de un niño que llora, inexplicablemente, un día de playa que pudo ser perfecto, pero no lo fue. Creo que más que encierro y opresión, encuentro en estos poemas la inevitable condición humana: sentimientos como la culpa de la madre ante el hijo que le pide que se quede y al que ella deja para irse a trabajar, frente a la culpa de las otras madres por quedarse en casa; la hija que pasea con su padre y cambia su papel en la relación.

—El cuerpo humano envejece en tu libro, ¿se detiene el tiempo del cuerpo con la poesía?

—Envejece todo cada día y a la vez se renueva. Cada día todos somos más viejos, pero también tenemos algo nuevo como resultado de la experiencia que nos deja lo vivido. Varios poemas hablan de envejecimiento, de transformación y de muerte también. Creo que en mi primer libro de poesía, Esta lluvia es la misma, esos temas están más presentes, pero creo que lo hacen desde la aceptación de la naturalidad de la muerte como parte del proceso inagotable de la existencia, de la propia vida. La poesía para mí es un elemento que provoca la suspensión, no del tiempo sino de mi tiempo. Cuando escribo entro en una condición de atención absoluta, de abstracción plena. En ese sentido puedo decir que la poesía sí detiene mi tiempo.

—En el poemario la memoria es sustancial, ¿qué significan para ti los recuerdos?

—Escribir significa, para mí, convivir con la memoria en el presente y viendo hacia delante, en el mejor de los casos. Los poemas de Antonio Machado, de Borges, de Eliseo Diego, me han mostrado que la poesía es justamente eso, un diálogo entre el tiempo y la memoria. Pero el tiempo no se expresa en un instante por sí mismo, es parte de un tiempo largo en el que conviven el presente, el pasado y el futuro de cosas y personas.

—Cada día es una aventura, ¿somos seres valientes que se animan a despertar para “subirse a un tren”?

—Este poema, “Viajes”, surgió en medio de las paredes de lo doméstico y contrapone la idea de una casa cerrada donde nada pasa a la de viajar, a la idea de la exterioridad y la aventura que sólo puede darse fuera de esas paredes. Y es que a veces podemos vivir lo doméstico como un encierro, como nos pasa en la adolescencia, en la casa de los padres. Pero cuando has construido tu propio espacio la situación puede cambiar, aunque no a todos nos pase. El poema explora esa posibilidad, el personaje del poema, como Gutiérrez Nájera, vive todos los viajes incluso los más extraordinarios, dentro de las paredes de su casa.