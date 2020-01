La publicidad le perdió el respeto a las marcas: Germán Le Batard

La industria de la publicidad mundial, y por supuesto nacional, se ha construido y formado gracias al trabajo y la visión de importantes personajes que involucraron su tiempo, capacidad y talento en esta materia. Entre ellos Germán Le Batard, el cubano que adoptó a México y a la industria de la publicidad para brindar sus mejores faenas, mismas que deseó en algún momento pudieran haber sido en las grandes plazas taurinas que nuestro país posee, pero le ganó por encima de la fiesta brava, la fiesta y pasión de las ideas, del lápiz y el papel, de los aplausos que se escuchan con la emoción de ver crecer a una marca como si fuera la sangre misma que recorre nuestras venas para recibir el indulto a sus estrategias creativas que, como al buen estilo bravío, regresaron al campo para inspirar a las nuevas generaciones.

Una charla amena con El Faraón de las Ideas. Estimado Germán.

—¿Cómo se convierte un torero en publicista?.

—No sé. Pero te digo cómo se convirtió un publicista en torero. Es cierto que yo descubrí el toreo antes que la publicidad . Yo me enfermé con el virus del toreo desde muy niño, una afición inexplicable, puesto que en Cuba no se daban corridas de toros. Pasó el tiempo, terminé el bachillerato y matriculé Filosofía y Letras en la Universidad de La Habana, que después del primer semestre fue clausurada por la lucha contra la dictadura de Batista; y con un grupo de amigos decidimos estudiar publicidad y conseguí chamba en la agencia número uno de Cuba.

Dos años después vine a México en Noble y Asociados (primera etapa) y poco a poco fui conociendo gente del mundo taurino. Empecé a correr la legua, ir a ganaderías, torear en tentaderos y capeas, como todos los que empiezan, hasta que debuté en una novillada formal de luces y con picadores. Seguí toreando durante dos años hasta una reveladora tarde en la Plaza de Querétaro. Estuve fatal y regresé a trabajar en lo mío. Cuando logré una posición económica más desahogada me hice aficionado práctico y con un grupo de amigos toreábamos en festivales, siempre a beneficio de una causa noble.

—¿Cómo se dio el cambio?

—Era menos peligroso lidiar con un cliente que con un toro de 400 Kgs. Además, tuve una gran escuela en Noble (segunda etapa 1967-1995) porque servíamos a clientes muy estructurados, como por ejemplo P&G, Bacardí, General Motors, Banamex, etc. Te obligas a trabajar la creatividad en base a estrategias muy sólidas y muy bien fundamentadas. Es la única manera de crear campañas con sustento, y no por “inspiración divina”. Los creativos necesitan conocer a fondo el producto, la marca, el mercado, la empresa y su cultura corporativa. De lo contrario se hace publicidad de frasecitas chistosas; publicidad de ocurrencias, no de ideas.

—¿Cuáles eran los valores de la Industria que ayudaste a construir?

—Yo no ayudé a construir nada; en todo caso, ayudé a desarrollarla. La Industria ya estaba construida por aquellos gigantes como Ed Noble, Augusto Elías padre e hijo, Raúl Gutiérrez, Paulino Romero, los Orvañanos, etc. Tuve la suerte de vivir la plenitud de la publicidad en las décadas de los 60, 70 y 80. Ahora bien, considero que los valores eran la ética, el profesionalismo y el respeto mutuo entre el cliente y la agencia. El rol de la agencia era el de socio estratégico, con quien se compartía toda información de resultados y planes a futuro.

Hoy la agencia es sólo un proveedor más. La relación era antes de lealtad, comprensión mutua y conocimiento profundo de las marcas.

—¿Qué se perdió en el camino?.

—Se perdieron la sana relación entre el cliente y su agencia, la valoración y el respeto mutuo a partir de ciertas modas e innovaciones: las centrales de medios se llevaron una parte importante del servicio que las agencias prestaban al cliente, y el cliente no entendió que “MÁS no necesariamente es MEJOR” y las compras de medios privilegiaron el aspecto cuantitativo sobre el cualitativo. Así empezaron a hacerse planes de medios ajenos a la agencia y que no respondían a la estrategia de comunicación de las marcas. Otro factor fue la gran influencia que adquirieron las agencias transnacionales, muchas de ellas encabezadas por financieros en lugar de publicistas. Pusieron de moda las negociaciones en paquete con grandes descuentos por manejar las marcas en muchos países y/o regiones.

Ambos fenómenos disminuyeron los ingresos de las agencias y, por lo tanto, la posibilidad de pagar bien a gente talentosa. Digamos que por ahí empezó el declive y la pérdida del rumbo.

—¿Se puede salvar y rescatar la esencia de la publicidad?.

—No hay mucho que rescatar en cuanto a la esencia, más bien habría que rescatar un criterio más cualitativo. Yo creo que mi definición de publicidad sigue siendo válida: UNA MARCA HACIENDO AMIGOS; es decir, una marca estableciendo un vínculo afectivo con sus consumidores o usuarios. Esto sugiere seducción, y lo que yo veo en el aire es acoso, tanto en el tono gritón y machacón de los mensajes como en la sobrevaloración de la frecuencia en el uso de los medios tradicionales y los demás vehículos que hoy se utilizan. Las campañas político/electorales repitiendo comerciales malos hasta la náusea son el mejor ejemplo, aunque no el único desafortunadamente.

—¿Qué te falta por hacer en esta materia?.

—Ya no me queda mucho tiempo, pero creo que me encantaría hacer la campaña de un producto que cure el cáncer o el Alzheimer. Sería la única manera de ser muy exitoso sin necesidad de ser muy creativo. ¡Me he vuelto flojo!

— ¿Qué mueve hoy a Germán Le Batard?.

—Mi familia y en particular mis nietos. Me preocupan mucho porque no soy muy optimista en cuanto al futuro.

