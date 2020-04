La Real Sociedad volverá a los entrenamientos el próximo martes

La Real Sociedad confirmó en un comunicado que comenzará a ejercitarse en las instalaciones de Zubieta a partir del próximo martes, de forma individual y cumpliendo con las medidas sanitarias pertinentes.

Será un entrenamiento individual, o en grupos de dos o de tres, pero siempre manteniendo la distancia de seguridad. Se trata del primer equipo de La Liga, que reanudará la actividad en sus instalaciones.

Será un trabajo opcional y por lo tanto cada jugador deberá decidir si seguir desarrollando su tarea en su domicilio o en las instalaciones de entrenamiento. Además cada uno decidirá si acuden de forma individual y escalonada.

A esas sesiones no acudirá el entrenador, pero estará informado de las actividades y será quien las organice. En principio, no será un trabajo con balón y los jugadores no podrán utilizar ni los vestuarios, ni el comedor, ni ninguna zona común.

Saldrán de su coche, se dirigirán directamente al terreno de juego y luego lo abandonarán y retornarán a su domicilio en su vehículo. Serán sometidos a los oportunos test para saber si están infectados o no con el coronavirus. En caso positivo, se tomarán medidas de aislamiento.

