La rectoría será sensata y prudente, pero no conformista: Enrique Graue

"La rectoría seguirá siendo sensata y prudente, pero no será conformista. No me intimidan las amenazas y se actuará en consecuencia de los ultrajes sufridos. A ello me comprometo", afirmó Enrique Graue Wiechers, en referencia a los actos violentos y vandálicos que sufrió Ciudad Universitaria la semana pasada.

Durante la ceremonia de toma de posesión como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en su segundo periodo, reconoció el apoyo de autoridades y de la comunidad ante estos hechos. “El pueblo mexicano, el Estado y los universitarios están de nuestro lado y desean que los atropellos vandálicos y delicuenciales no queden impunes”.

En la ceremonia, realizada en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina, dijo que los grupos violentos que se infiltran en los planteles de la institución tienen que ser denunciados para ser “investigados, sancionados y erradicados en forma ejemplar”.

Por otra parte, Graue Wiechers hizo énfasis en las acciones que tomará la Universidad para mejorar la equidad de género y evitar la violencia contra las mujeres dentro de sus planteles, motivo de la marcha realizada la semana pasada, que concluyó en Rectoría, y a partir de la cual grupos violentos ajenos a ésta cometieron los actos vandálicos.

Adelantó que enviará al Consejo Universitario una propuesta para crear un órgano independiente a la administración central que fortalezca el respeto a la diversidad y diseñe políticas de equidad de género en toda la institución. “La igualdad debe ser una política transversal en nuestras acciones y la UNAM debe ser ejemplo para toda la sociedad”, recalcó.

Entre los cambios que no pueden esperar la Universidad, añadió, es garantizar la seguridad y respeto a las mujeres. “Si hay algún tipo de violencia que no podemos aceptar es que las universitarias sean acosadas o violentadas en su integridad”.

Dijo que las medidas realizadas por la institución han hecho visible esta problemática y se han impuesto sanciones y expulsado o rescindido a agresores. “Sin embargo, las recientes manifestaciones son resultado de la justificada indignación ante la vejación histórica de la que han sido víctimas y que no están dispuestas a tolerar”.

Agregó que a las medidas como el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género, se requieren acciones en toda la UNAM y solicitó a los alumnos participar activamente, desde sus salones de clase, y que las autoridades atiendan sus demandas. “Sólo así se logrará reconstruir la convivencia y que se comprendan los valores universitarios de autonomía, libertad de expresión y toma de decisiones”.

INSEGURIDAD. Enrique Graue destacó la importancia de contribuir con calidad al incremento de la cobertura nacional, lo cual “es una vocación insoslayable de todas las instituciones públicas de educación superior”. Por ello, expuso que insistirá, junto con la ANUIES, en un mayor presupuesto para todas las instituciones públicas de educación superior.

Además de abordar, aspectos sobre la calidad académica de la UNAM, el rector se refirió a la inseguridad dentro de sus campus. “Es un tema recurrente en la Universidad y que, en forma muy sentida, la percibe el alumnado; son ellas y ellos quienes están expuestos a la violencia en el país y que periódicamente se manifiesta en nuestras instalaciones. Por ello, sus temores y observaciones deben ser dados a conocer”.

Adicionalmente reafirmó la voluntad de la Rectoría para continuar articulando estrategias con las autoridades responsables de la seguridad e implementar todas las medidas necesarias a su alcance para reforzarla.

Por otra parte, el rector puntualizó un mensaje en el que ha sido reiterativo: fortalecer la educación, investigación y difusión de la cultura. “No está de más insistir en que la educación, la investigación y la difusión de la cultura requieren de un financiamiento suficiente, creciente y sostenido. Porque ya lo hemos dicho, un país con una pobre educación tendrá un pobre futuro; una nación con insuficientes recursos para la investigación e innovación tendrá un desarrollo incierto y una soberanía amenazada; y un México que no cultive la cultura será un país intolerante, aislado del mundo y tendrá una identidad perdida”.

El rector de la UNAM para el periodo 2019-2023 concluyó refiriéndose a la comunidad universitaria: “asumo la Rectoría con el compromiso y la convicción de defender los principios y esencias de nuestro ser. Trabajaré de forma incansable para que laUNAM continúe siendo una universidad pública y laica, con compromiso social, responsable y transparente; plural y diversa, reflexiva, tolerante y segura, que se exprese con libertad y conciencia. Que sea indeclinablemente autónoma y orgullosamente mexicana. A eso aspiro y a eso me comprometo”.