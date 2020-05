La recuperación con Turismo Nacional

La comunidad turística come ansías. Le urge que la emergencia sanitaria decline para que se abra la posibilidad de que la gente vuelva a viajar de nuevo.

Es seguro que la humanidad volverá a viajar, eso es irreversible, pero la cuestión es bajo qué nuevas reglas del juego lo hará. Los destinos que comprendan mejor los cambios que provocó la crisis del covid-19 en la mente y el corazón de los viajeros, se reposicionarán más rápido y se ubicarán en el carril de las ganancias. Los que no ajusten su oferta a las nuevas circunstancias, quedarán fuera la jugada.

Durante la semana se llevó a cabo un interesante panel virtual organizado por la ­Asociación metropolitana de agencias de viajes, sobre los retos y oportunidades del turismo después de la contingencia. Participaron Giancarlo Milinelli, de Aeroméxico; Roberto Trauwits, de Grupo Mexicano de Asociaciones de Agencias de Viajes; Francisco Barriga, de Grupo Presidente; y el académico Francisco Madrid. De lo dicho en el panel, moderado por Claudia Córdova, se desprende que hay dos conceptos que regirán la recuperación: flexibilidad e innovación.

Lo primero, claro, es asumir que estamos ante una situación sin antecedentes y que todos los indicadores partirán de cero con una masa de potenciales viajeros lastimada en algo que es profundo y definitivo a la hora de tomar una decisión de viaje: la seguridad.

El miedo es tóxico para los viajes y eso es un factor que se debe tomar en cuenta para cualquier plan de recuperación. Ésta es una pregunta clave: ¿Cómo convencer a la gente de que nuestro destino es seguro?

Lo primero es tener empatía, tener la capacidad de ponernos en su lugar y saber qué espera. Puede hacerse de diversas maneras, entre ellas las encuestas y otras herramientas para no dar palos de ciego, sino tiros de precisión.

La incertidumbre será el riesgo dominante de las próximas semanas, reducirla es la tarea de estos paneles de expertos que tratan de ir delimitando un plan concreto para el futuro. Eso sí, no hay margen de error, el país que se equivoque se retrasará en una competencia mundial que es feroz. No estamos ante una tarea sencilla ni mucho menos. La comunidad turística mexicana tendrá que sacar a relucir su mejor versión, pero hacerlo no es opcional porque el turismo es vital para cientos de miles de familias mexicanas.

A partir del ataque a las Torres Gemelas cambiaron de manera drástica todas las medidas de seguridad en los aeropuertos del mundo. Al principio fue molesto, incluso chocante pasar por tantos filtros de seguridad, pero termina uno acostumbrándose, porque las molestias valían la pena a cambio de mayor seguridad.

Esto justo pasará ahora después de la crisis: las medidas de higiene, las que se tomen para asegurar que un lugar está libre de virus y bacterias, casi como una sala de hospital, serán la norma. También causará molestias e incluso un nuevo esquema de precios, pero lo importante es que la gente sepa que dentro de un avión o dentro de un cuarto de hotel no corre mayores riesgos para su salud.

Las aerolíneas son uno de los sectores más golpeados y es probable que muchas de ellas a nivel mundial no vuelvan a volar. Ahora los vuelos están sumamente restringidos y las aerolíneas sólo pueden despachar un avión cuando por el número de ocupantes se justifique el costo de operación, tal vez no gane, o no gane mucho, pero no puede perder porque eso detonaría un problema de caja del que será casi imposible emerger. Es posible que muchos prestadores de servicios quieran regresar al juego a través de una guerra de tarifas lo que encierra algunas oportunidades, pero también muchos riegos.

Una cosa parecen tener segura todos los prestadores de servicios y analistas del sector: la recuperación comenzará con el turismo nacional, que una vez que se lo permitan visitará familiares, y lugares cercanos, a los que pueda ir por carretera, por ejemplo, y después poco a poco se aventurarán en viajes más largos.

Es como cuando se apaga una caldera, para que retome toda su capacidad pasará tiempo, hay que pensar en por lo menos un año a partir del día en que se abran las puertas. Un año para dar señales de vitalidad, tal vez dos años para recuperar los indicadores de antes de la emergencia.

Ha sido, se dijo en el panel, una afectación brutal que por ahora es casi imposible de calcular pero que ha dejado a la industria en las peores condiciones posibles de la historia; sin embargo, se aseguró que esta industria tiene una gran fortaleza estructural y una gran capacidad de resistencia, pero a pesar de que ha salido de crisis muy profundas, sin duda ésta es inédita y el tiempo de recuperación va a ser muy largo.

Esta pandemia dejará cicatrices duraderas, por lo que se debe actuar rápido. En esto, en efecto, no hay margen de error. Al final del panel un aspecto quedó en el aire: ¿qué tipo de apoyo recibirá la industria de parte del gobierno?

cpavon@gpoeuroamerica.com