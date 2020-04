La reelección de legisladores

Pablo Xavier Becerra Chávez*

El día 18 de marzo cuando el tema de la pandemia de coronavirus o COVID-19 estaba a punto de conducir a una suspensión de los trabajos de la Cámara de Diputados, se aprobó en ésta una iniciativa que apenas se presentó ese mismo día y que regulaba la reelección de diputados y senadores en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP).

Los coordinadores parlamentarios de MORENA, Partido del Trabajo, Partido Encuentro Social y Partido Verde Ecologista de México, como integrantes de la Junta de Coordinación Política, en un oficio en el que incluían los nombres de los coordinadores del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática, pero sin sus firmas, presentaron dicha iniciativa la misma mañana del día 18, y le solicitaron a la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara baja la modificación del orden del día de la sesión con la finalidad de incluir dicha iniciativa, además de solicitarle que consultara al Pleno para que se procediera a su discusión y votación inmediatas, evidentemente sin turnarla a comisiones para su dictaminación. Se pedía, entonces, trato de asunto urgente y de obvia resolución a la iniciativa mencionada.

Es necesario recordar que la figura de reelección quedó incorporada en la Constitución desde el 10 de febrero de 2014, aunque allí se le llama elección consecutiva, en el artículo 59 para diputados y senadores federales, en el 115 para los integrantes de los Ayuntamientos y en el 116 para los diputados de las legislaturas locales. Entonces, la iniciativa bajo análisis no trataba de introducir la reelección a escondidas, como erróneamente dijo una buena parte de los medios. Lo que pretendía era regular las condiciones de detalle bajo las cuales la reelección operaría a partir de la elección de 2021. La prisa con la que se procesó estaría motivada por la urgencia de aprobarla antes del final del mes de mayo, con la finalidad de no exceder el plazo establecido por el artículo 105 constitucional (noventa días antes del inicio del proceso electoral). Evidentemente el procedimiento fue desaseado porque pasó por encima de las reglas parlamentarias que establecen que toda iniciativa debe ser turnada a comisiones para su dictaminación.

Pero veamos los detalles de la iniciativa. Además de modificaciones de detalle a algunos artículos de la LGIPE, la parte sustancial se encuentra en la creación de un título cuarto dentro del Libro segundo, en el cual se detalla la reelección de legisladores federales. Un primer aspecto polémico es el que plantea que los legisladores pueden reelegirse por mayoría o representación proporcional, independientemente de cuál fue el principio por el cual fueron electos. Así, un diputado de mayoría puede aspirar a reelegirse por un distrito distinto al original por el cual contendió o bien por representación proporcional, siempre y cuando compruebe la residencia correspondiente.

Con los senadores es un poco diferente. Quienes fueron electos por mayoría o por primera minoría pueden contender por la misma entidad o por representación proporcional, pero no por otra entidad. Los senadores que fueron electos por representación proporcional pueden aspirar a reelegirse por el mismo principio o bien por la entidad en la que residen.

A este respecto, lo que se ha discutido es que esto rompe con uno de los principales supuestos de la reelección: la rendición de cuentas del legislador frente a sus electores. Si un diputado de mayoría puede relegirse por otro distrito o por representación proporcional, entonces ya no son sus electores originales los que están evaluando su desempeño. Puede ocurrir incluso que un diputado mal evaluado por sus electores originales sea movido por su partido a otro distrito o a la vía de la representación proporcional para tratar de asegurar su permanencia en la cámara. Es un tema a debatir. El problema es que la iniciativa nunca se discutió ni se dictaminó antes del día 18 de marzo.

Otro aspecto polémico es el de que el legislador que aspire a reelegirse no está obligado a separarse del cargo, siempre y cuando observen las disposiciones legales que garanticen la equidad en la contienda. Se establece que los candidatos en este caso deben cumplir con cuatro condiciones. La primera es cumplir con las obligaciones inherentes a su cargo; la segunda es no incurrir en actos anticipados de precampaña y campaña; la tercera es abstenerse de realizar actos de proselitismo durante su asistencia a la cámara respectiva al cumplimiento de sus deberes parlamentarios, y la cuarta condición es que no pueden utilizar recursos públicos humanos, materiales o económicos en sus actos de campaña.

En la mayoría de los países en que hay reelección parlamentaria, no se considera necesario que los legisladores que aspiran a reelegirse se separen del cargo. Los legisladores no son funcionarios que tengan a su cargo el ejercicio del presupuesto público. Pero incluso los titulares del ejecutivo que tienen la posibilidad de reelegirse ­-el Presidente o los gobernadores, por ejemplo- no se separan del cargo, como hemos visto en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y algunos países latinoamericanos. Es otro tema de discusión, pero lamentablemente la apresurada forma en que se aprobó no permitió discutir ni evaluar alternativas.

Finalmente, la iniciativa fue aprobada por 254 votos de MORENA y sus aliados, contra 20 votos en contra y 3 abstenciones. El único grupo parlamentario opositor que dio la discusión fue el de Movimiento Ciudadano, debido a que los otros partidos se ausentaron. Pero el propio coordinador del grupo parlamentario de MORENA, Ricardo Monreal, se encargó de enfriar el tema en la Cámara alta. Y después vino el pasmo producido por la pandemia. Lo ideal es que el tema se discuta con seriedad cuando el Congreso reanude sus actividades, porque, sea como sea, este aspecto no sido regulado en la legislación secundaria y se debe aplicar en la elección de 2021.

*Profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana