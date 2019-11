“La revolución feminista es la única que está dando pasos de gigante”: Joaquín Sabina

"Mi idilio con México, empezó exactamente en este lugar”, expresó un sonriente Joaquín Sabina, en el escenario del Auditorio Nacional acompañado de Joan Manuel Serrat. En este escenario se presentarán este viernes 29 de noviembre, en la primera de cuatro fechas programadas como parte de su gira No hay dos sin tres. En este escenario, antes de su remodelación, comenzó la historia de amor de Sabina con el público mexicano.

“Para mí fue una enorme sorpresa pensar que la primera vez que vine a México podía llenar este lugar, fue una noche muy conflictiva porque hicieron un reventón, en el que rompieron la puerta para entrar, incluso creo que hubo algún desaparecido”, recordó el cantante español.

Serrat también echó su memoria atrás. “Llegué a México a hacer unos shows que se prolongaron con un concierto en Bellas Artes. Empezó con un concierto en el Auditorio Justo Sierra de la Universidad. Tuve una relación que luego pasó por la televisión con Raúl Velasco, donde pasaron todos los artistas de mi generación, a los que les debo una gran publicidad”, dijo.

Desde entonces los intérpretes sólo tienen palabras de agradecimiento para nuestro país: “Toda mi vida me sentiré deudor de México. No hay nada mejor que ser amado por aquellos que amas, que en aquel sitio donde tienes tanto que agradecer te quieran. Las palabras quedan siempre chicas y faltas de fuerza frente a la realidad, más que un sentimiento es una actitud”, dijo Joan Manuel.

“Por la que estoy más agradecido a México es por como la canción popular mexicana, fundamentalmente por José Alfredo y Chabela Vargas, se ha metido en mis canciones, que ya parecen más mexicanas que españolas. Ése es mi agradecimiento eterno”, dijo en su turno Sabina.

Hoy, Joan Manuel Serrat tiene 75 años y Joaquín Sabina tiene 70, dos viejos lobos de mar que decidieron hacer una tercera gira juntos como un acto de celebración a la vida. Para Sabina, la música les ha permitido ser transgresores sociales. “Cuando fuimos adolescentes vivíamos bajo (el régimen de Francisco) Franco, que era una sociedad absolutamente puritana y represiva, sobre todo en cuanto a las relaciones entre hombres y mujeres. La guitarra era un medio de acercarse más a los labios de las mujeres y a los que no eran los labios”, comentó.

A propósito de referencias a las mujeres, los cantantes explicaron su punto de vista sobre la manera en que el feminismo ha llegado a cuestionar el contenido misógino de las canciones, incluidas las suyas:

“En mis letras encuentro expresiones que lo son, trato de soslayarlas, pero algunas como forman parte de la propia historia no las soslayo, porque es parte de la misma broma. Aseguro que me siento una persona muy cercana a la lucha femenina, porque también es la mía, no me la cojo con papel de fumar. Trato de entender que este mundo no es un drama, si acaso es una tragedia a la que nos debemos sobreponer, y no me escondo para reírme”, comentó Serrat.

“Yo niego que mis letras sean misóginas. En mis canciones, aunque parezca que estoy hablando yo en primera persona, todo el tiempo no es así. Lo que hago es usar una foto de la calle y hablar como habla la gente, o como hablaba. En ese terreno es probable que haya una expresión con la que no solo tú no estés de acuerdo, yo tampoco lo estoy, pero no soy yo el que hablo”, complementó Sabina.

Más aún, los músicos celebraron la manera en que los movimientos feministas han impactado en el mundo: “Creo que el progreso es evidente y falta mucho por avanzar. Para que las cosas estén parejas, hace falta mucho. Sobre todo, lo que es más importante es que nuestras mentalidades sean las que avancen. Que todo lo que sea justo, sea justo de verdad. Eso nos va a llevar un tiempo, todos los procesos son largos, y este muchísimo más largo, porque lo venimos arrastrando de muy lejos y tenemos que avanzar mucho”, dijo Joan Manuel.

Además, volvió a echar la mirada a sus recuerdos para hacer una valoración de los cambios sociales: “Fui siempre feminista, se los juro. Nacido pero criado en un país de un machismo estructural; España era tan machista como el 98 por ciento del mundo lo era, en el cual existían cosas que vale la pena recordar, como el que las mujeres para casarse tenían que pedir permiso a la familia, no importaba la edad; para tener una cuenta corriente a su nombre en el banco, tenían que pedir permiso al marido; para poder salir del país, tenían que pedirle permiso al marido; para moverse con sus hijos, tenían que pedirle permiso al marido… imagínense en qué punto estaba la historia”, comentó.

Por su parte Joaquín Sabina también destacó que la voz de las mujeres sea más escuchada que nunca, “de todas las revoluciones planteadas en el siglo XX, que todas han sido, o en gran parte, una gran decepción y fracaso, quiero aplaudir a la feminista porque es la única que está dando pasos de gigante”, enfatizó.

Finalmente, antes de despedirse y tocar un poco temas de preocupaciones políticas de España y el cono sur de América (“está estallando, creo que lo único que tienen todos los estallidos en común es que la gente se queja de que los gobernantes no los escuchan y creo que la gente tiene razón”, dijo Sabina), Joaquín lanzó un comentario irónico: “Ustedes han tenido mucha suerte, porque en España nunca hemos tenido un gran líder como Peña Nieto”, dijo.

Los músicos se presentarán con No hay dos sin tres en el Coloso de Reforma los días 29 y 30 de noviembre, así como el 9 y 10 de diciembre. También visitarán Monterrey, Guadalajara y Querétaro.