La SC contratará a empresa que pueda hacer eventos en emergencias sanitarias

La Secretaría de Cultura federal (SC) lanzará las bases de una licitación de servicios integrales, es decir, un concurso para que una empresa contrate equipo y personal capaz de realizar su programación anual con eventos adaptables a emergencias sanitarias, así lo señaló Esther Hernández, directora de Vinculación Cultural de la SC, la noche del miércoles en reunión virtual con artistas.

Durante el diálogo, convocado por los movimientos #NoVivimosdelAplauso, Asamblea por las Culturas de la Ciudad de México y el Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México, también se comentó que el programa de Cultura Comunitaria adeuda 27 pagos de 2019 y que trabaja en el cotejo de cuántas personas que laboran en los municipios del país podrían regresar a trabajar en la primera fase de desconfinamiento.

“Hoy se avanzó, quedan 27 pagos pendientes que suman 279 mil 405 pesos. Los adeudos son con Viajes Premier, el tema es que son adeudos por falta de documentos, a las personas que hemos contactado (comentan que) ha habido complicaciones con el SAT, la página, etc.”, señaló Hernández.

Cuestionada sobre si la Secretaría ya lanzó la licitación para la contratación de artistas —mismo procedimiento hecho en 2019 y de la que resultara ganadora la empresa Viajes Premier—, la funcionaria respondió que aún no.

“Este año no ha salido la licitación todavía para servicios integrales que es la parte que tiene que ver con la realización de eventos, era una licitación que estaba programada para salir a finales del mes de marzo y principios de abril. Se dio el tema de la contingencia, entonces no se ha publicado. Evidentemente la licitación la podrá ganar cualquier empresa de las que se postulen”, explicó.

Esther Hernández detalló que los términos originales de la licitación cambiarán.

“En todos estos meses estaban considerados muchos eventos de toda la Secretaría, es una licitación de toda la Secretaría en donde cada área pasamos nuestra programación y decimos lo que haremos mes con mes. En función de eso se definen los requerimientos globales. Ahora, con lo que no se ha hecho en espacio público en estos meses, será algo que se reduzca de la licitación y la verdad desconozco la fecha en que vaya a salir”, dijo.

Esther Hernández agregó que les solicitaron del área de administración su programación de actividades.

“Obviamente es una programación sujeta a las disposiciones sanitarias, a las posibilidades de los aforos y características que se vayan a definir en espacio público tanto abierto como cerrado”, indicó.

Respecto al regreso de labores de los artistas y creadores del programa Cultura Comunitaria, Esther Hernández comentó que realizan un cruce entre los municipios de la esperanza y con aquellos donde tienen personal laborando.

“Conforme se inicien las actividades en esos municipios, nosotros también reactivaremos acciones. En el caso de la Ciudad de México, habrá una cuestión que tendrá que ver con lineamientos, ahorita el personal en territorio asciende a alrededor de 1,100 personas, pero muchos de ellos son municipios que no coinciden con aquellos que no han tenido ningún contagio”, explicó.

La funcionaria señaló que en el caso de Cultura Comunitaria, la suspensión de actividades por la emergencia sanitaria, les ha significado alrededor de 50 o 60 millones de pesos no ejercidos.

“Eran los meses en que empezaba muy fuerte el trabajo en territorio, teníamos planeado aumentar el número de municipios. Lo que nos estamos planteando responsablemente ante la situación es no crecer en municipios este año, mantenernos con los que ya trabajamos”, dijo.

ALAS Y RAÍCES NO TENDRÁ RECORTE DEL 75 POR CIENTO. El programa Alas y Raíces no tendrá un recorte del 75 por ciento de su presupuesto, aseguró Esther Hernández, directora de Vinculación Cultural de la SCF, y lamentó que dicha información resultara de la falta de comunicación interna. “Fue desafortunado el correo electrónico que mandaron algunas compañeras para hablar de este tema del recorte porque creo que algunos compañeros lo que hacen en su trabajo es adelantarse y a todo el mundo le cayó de sorpresa este tema del recorte”, destacó.

No es así, agregó. “El 75 por ciento sólo es en gastos operativos y dentro de éstos hay un ahorro importante en lo que no se está gastando ahorita, en el hecho de que no hay movilidad, producción, eventos, ése es el ahorro que las áreas estamos entregando”, dijo.

Esther Hernández enfatizó en que la Secretaría de Cultura pidió a Hacienda no tocar las contrataciones de capítulo 3000.

“Alejandra Frausto y Omar Monroy hablaron en Hacienda para decir que ustedes están considerados en gastos de operación. El capítulo 3000 para nosotros es sustantivo porque es la forma en que se le paga a la mayoría de los artistas que participan en las distintas actividades, incluso, ahora mismo con Contigo a la distancia muchos de los pagos que están saliendo con el capítulo 3000”, indicó.

La funcionaria aceptó que “fue un problema de comunicación” y reiteró que “lo sustantivo se mantiene, lo sustantivo es el trabajo que realizan (los creadores)”.