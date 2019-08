La Secretaría de Cultura sólo ha ejercido 50 por ciento de su presupuesto: Frausto

Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura federal, declaró que sólo ha ejercido el 50% del presupuesto asignado de 2019, esto es, que la dependencia ha gastado 6 mil 225 millones de pesos de un total de 12 mil 894 millones de pesos, lo que supondría un subejercicio de la mitad de sus recursos. Así lo señaló durante la comparecencia realizada ayer ante la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

“De los 12 mil 894 millones de pesos asignados (a la Secretaría de Cultura), al mes de julio se han ejercido 6 mil 225 millones de pesos, casi el 50%”, dijo la funcionaria.

Ese dinero se distribuyó de la siguiente manera: 3 mil 714 millones a servicios personales, mil 630 millones a actividad sustantiva, 125 millones en subsidios, 728 millones en el Fonca, 1.2 millones en inversiones y hubo una redistribución de 5 mil 708 millones para actividades sustantivas.

En opinión de Juan Martín Espinoza Cárdenas, diputado de Movimiento Ciudadano e integrante de la Subcomisión de Presupuesto, ese dinero no usado sí afectaría a la asignación de recursos 2020.

“Sí afectaría si es que no se gastan los recursos. Por eso estamos haciendo hincapié en que se haga un reajuste del presupuesto 2019 para que no haya subejercicio y el próximo año se pueda acceder a más presupuesto. La Secretaría necesita más presupuesto, que no sea conformista, porque muchas ocasiones dicen: está bien; pero no, necesitamos apoyar más”, explicó.

Frausto Guerrero indicó que ese 50% del presupuesto no ejercido es porque hay dinero retenido.

“Es en el tema de reconstrucción por los lineamientos que se publicaron un poco más adelante, pero ya están dictaminados los proyectos a los que va este recurso y se está trabajando con la Secretaría de Hacienda para que tengamos la posibilidad de gastarlos en tiempo y forma”, aseveró.

¿Es normal que una dependencia haya ejercido sólo la mitad de su presupuesto a esta altura del año?, se le cuestionó al diputado Espinoza Cárdenas. “No es tan común en mi experiencia. Espero que no haya subejercicio y que los recursos se apliquen de manera inmediata a donde no han llegado”, respondió.

—¿Hasta cuándo tiene la Secretaría para ejercer esos recursos?

—Hasta el 1 de diciembre.

—¿Cuándo se hará la propuesta de presupuesto?

—Hasta donde tengo entendido el 8 de septiembre próximo llega el presupuesto y ya se empezará la discusión en la propia comisión y tendrá que ser aprobado antes del 15 de noviembre. Esperemos que haya mayor comunicación con la Secretaria de Cultura.

Al respecto se le cuestionó a Frausto Guerrero sobre la cantidad de presupuesto que propondrá para el ejercicio 2020 y con un discurso evasivo —mismo que fue criticado en la comparecencia por todos los diputados— dijo que se está trabajando en eso.

“Se espera un presupuesto de Hacienda y un plan en donde se puedan preservar todos los estímulos a la creación, todos los programas sustantivos. Estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda para este proceso”, declaró.

—Pero ¿cuál es su propuesta?

—Miren, todo el dinero que se proponga para cultura es bienvenido y será bien gastado. Ahorita estamos en 12 mil 800 millones de pesos. Mil 700 millones de pesos que se ahorraron en actividades administrativas.

SIN CLARIDAD. La comparecencia de Alejandra Frausto estuvo marcada por dudas sobre la asignación de recursos, por ejemplo, por qué la oficina de Comunicación Social tiene 62 millones de pesos, presupuesto que casi iguala al asignado al Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, o por qué se ningunearon 200 proyectos votados por los diputados.

Antes de que la diputada María de los Ángeles Huerta, de Morena, pidiera anular la comparecencia, la diputada Abril Alcalá del PRD pidió que la funcionaria aclarara por qué una lista de 200 proyectos a nivel nacional, por un monto de 500 millones de pesos, desapareció del presupuesto 2019.

“En el PEF se publicó una sugerencia y ahí aparecían esos 200 proyectos que menciona. Lo platicamos con Sergio Mayer, no teníamos los datos de esas personas, los solicitamos e instruí a Natalia Toledo y Edgar San Juan para que les mandaran las convocatoria en tiempo y forma a aquellos que habían presentado sus proyectos, recibieron todos esa comunicación”, respondió Frausto.

Porque, añadió, “la SC tiene que ejercer el recurso con reglas de operación”.

Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Movimiento Ciudadano, pidió saber por qué la Dirección General de Comunicación social tiene 62 millones 197 mil 153 pesos asignados.

La respuesta de Frausto Guerrero fue: “El área de Comunicación Social tiene una tarea sustantiva, porque de nada serviría programar todas las actividades si no se difunden. Ésta fue una excepción acordada incluso con el Presidente de la República”.

Otras cifras que dio la secretaria fueron sobre los contratos no renovados. “La Secretaría cuenta con más de 17 mil trabajadores y ha prescindido de 229 prestadores de servicios. De éstos, 70% fueron mandos y 30% personal operativo”.

Aunque Morena insistió en desconocer la comparecencia, la diputada de ese partido, Inés Parra Juárez hizo una proclama para exigirle a Frausto que “presente un programa cultural bien diseñado”.