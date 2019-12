La semilla de la inclusión germina en Sissa, especie en extinción

Sissa, especie en extinción es una puesta en escena multidisciplinaria dirigida principalmente a niños y niñas transgénero (que se identifican con un género distinto al asignado al nacer), la cual tiene como principal objetivo generar una cultura de igualdad y respeto entre los más pequeños a partir de la muestra de diversas expresiones artísticas y escénicas: canto, actuación, danza, acrobacia circense y cabaret.

En entrevista para Crónica, César Romero, conocido como Sissa, destaca la importancia de la diversidad de género y de fomentar el amor: “Quiero que en un futuro no muy lejano, se forme un espacio de artes donde se pueda dar consejería emocional a toda la familia, para que a través del arte se empoderen y tengan la claridad de saber qué hacer cuando personas intolerantes los quieran agredir”, expresó.

El espectáculo ha contado con invitados de la talla de Rubén Albarrán, Ofelia Medina, Sthepanie Salas, Alejandra Vogue, Itatí Cantoral, entre otros.

La obra es también conformada por los actores Cristian Rodríguez, Daisha Romero, Balam Romero y Marduk Romero, quienes son acompañados de los músicos Ángel Chacón, Luis Huerta, Ismael Romero, Federico Luna, César Hernández, Julio Aguilar y la cantante Abril Romero.

“Quiero invitar a los padres a que vengan y traigan a sus hijos, que se sumen a este espacio, una semillita para los niños y niñas trans; no los rechacen, lo importante es amarlos”, aseveró Sissa.

La puesta en escena inició temporada el pasado 24 de octubre con funciones los jueves hasta el 12 de diciembre, en el Foro Apoco No a las 20:30 horas.