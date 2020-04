La Serie A seguirá parada un mes más: Ministerio de Sanidad en Italia

La única forma en que se pudiera reanudar el futbol con público en los estadios, será cuando se tenga a disposición una vacuna contra el coronavirus”, sin embargo, no descartó otras opciones para retomar el certamen, una de ellas sería hacerlo a puerta cerrada.

Las autoridades sanitarias en Italia, el segundo país más afectado en el mundo por el coronavirus, ya que acumula más de 172 mil contagiados y 18,056 muertos, consideran que al menos se requiere un mes más para pensar en reanudar la Serie A del futbol italiano.

Según Sandra Zampa, subsecretario del ministerio de sanidad italiano,todavía no vislumbra fecha, ni la manera para retomar el campeonato en el calcio, mientras no exista una vacuna para combatir la pandemia del COVID-19.

“Todavía veo la reapertura del fútbol en Italia muy difícil y no veo este debate como una prioridad: todavía puede estar parado un mes más”, declaró el funcionario a la prensa local.

“No veo catastrófico esperar otro mes. Si los clubes luego creen que se podrán organizar partidos, se valorarán las propuestas. Yo diría que no, aunque no me tocará decidir”, añadió el funcionario.

