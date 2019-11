La tecnología nos da nuevas habilidades: Alexis Langagne

“La tecnología no hace menos eficiente al músculo cerebral, por supuesto que no. La tecnología nos da nuevas capacidades para aprender y desarrollar comunicación”, afirma.

En definitivo de entre las razones que nos han llevado a un cambio drástico en la forma de vida y de comunicarnos, se encuentra el desarrollo tecnológico, con avances, hasta hace un par de décadas, inimaginables.

Por tal razón, conversamos en este espacio con uno de los mexicanos más destacados en la materia, quien se describe a sí mismo como un ejecutivo global con casi 30 años de experiencia en el mundo de la tecnología de la información. Alexis Langagne, es actualmente director general de Prosegur Seguridad para el Norte de Latinoamérica, liderando una organización de 20 mil empleados en México, Perú y Colombia.

Previo a ello fue vicepresidente de Operaciones para Oracle Norteamérica por 3 años, después de haberlo sido por casi 20 años en Hewlett Packard, incluyendo 10 años en posiciones a nivel Global y roles ejecutivos tales como presidente y director general de HP México o vicepresidente de Estrategia y Operaciones para Asia Pacífico y Américas, entre otros. Cuenta con Maestría en Administración de Empresas de la Alliant International University y con posgrados de negocios en Columbia University. Egresado con honores de la Universidad Autónoma Metropolitana como Ingeniero Físico.

Finalmente, ha sido autor de muchas publicaciones en temas tan diversos como ciencia, tecnología y negocios. Cabe destacar que dada su trayectoria ha sido nombrado en múltiples ocasiones como uno de los 300 Líderes más Influyentes de México.

—Estimado Alexis, la tecnología ha cambiado al mundo, pero ¿cómo ha impactado en materia de comunicación?

—La tecnología influye en la comunicación en muchas facetas, principalmente como un medio que permite la comunicación en tiempo real, sin fronteras, y que el contenido de la comunicación se conserve sin limitantes y, muy importante, sin alteraciones ni ediciones ya que fluye en su forma real e inmediata.

—Pero, si bien esto es un gran salto, ¿no ha venido a restarnos capacidades, como pensar o sorprendernos?

—La tecnología no hace menos eficiente al músculo cerebral, por supuesto que no. La tecnología nos da nuevas capacidades para aprender y desarrollar comunicación. Más allá de utilizar la tecnología para encontrar información en lugar de utilizar la propia memoria, me parece que la mayor contribución de nuestras mentes y del cerebro en sí —en cuanto a la comunicación— son las capacidades de sintetizar, relacionar distintos datos, “conectar los puntos”, trasladar un conocimiento de un ángulo o disciplina a otra, etcétera, así que con la tecnología los humanos podemos hacer mucho más en estas áreas.

—¿Cuáles son sus cinco grandes ventajas, según un experto como tú?

—Las cinco ventajas máximas en orden de prioridad:

A)

Comunicación en tiempo real, es decir inmediatamente.

B)

Comunicación a todos los rincones del Mundo.

C)

Contenido de comunicación que perdura por siempre.

D)

Comunicación con total transparencia, sin barreras ideológicas (incluyendo cualquier contenido religioso, político, científico, y en cualquier disciplina).

E)

Comunicación en todo tipo de formato (texto, imágenes, audio, multimedia, realidad virtual, realidad aumentada, etcétera).

—Con todo esto, ¿hacia dónde vamos, qué sigue?

—Es difícil saber a dónde vamos, pero quizá la tendencia tecnológica más transformadora en este sentido será la inteligencia artificial. Como humanos tendremos la necesidad de convivir con máquinas y dispositivos que aprenden, que en ocasiones serán mejores que nosotros para hacer algunas cosas; y nuestro reto será encontrar cómo como humanos generamos valor y, más importante aún, cómo creamos un entorno que dé una mejor calidad de vida para todas las personas en el planeta.

Con o sin tecnología, con inteligencia artificial o natural; tenemos esta encomienda y yo estoy del lado de los optimistas que creemos poder estar a la altura de este reto y hacer un mundo mejor para todos: mejor salud, mejor educación, mejor seguridad, mejores servicios públicos en general, mejor alimentación y menos de unos atacándose a otros….. ¡seamos más inteligentes!