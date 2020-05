La terapia con plasma de recuperados de COVID-19 sería el mejor tratamiento disponible

Hace unos días, la Secretaría de Salud de Nuevo León dio a conocer que un hombre de 47 años de edad con COVID-19 se recuperó después de recibir plasma de personas que superaron la enfermedad. El individuo padece diabetes, problemas renales e hipertensión, factores de riesgo claves para el desarrollo de la enfermedad; después de haber sido hospitalizado por 16 días, fue dado de alta el pasado sábado del Hospital Metropolitano.

De acuerdo con la dependencia estatal, este protocolo clínico —realizado en conjunto con TecSalud— se aplicó a otras diez personas, ocho de las cuales “han mejorado considerablemente”. Aunque esta muestra es muy pequeña para verificar su eficacia, la inyección de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 es una terapia más que ya se estudia ampliamente en otros países en la búsqueda de alternativas clínicas efectivas.

Después de que una persona se recupera de la enfermedad COVID-19 genera los anticuerpos que la protegen contra el virus SARS-CoV-2. Dichos anticuerpos podrían tener un efecto benéfico en pacientes que están activamente enfermos.

“Los anticuerpos de sangre donados por personas que se recuperaron de la enfermedad y las hiperinmunoglobulinas se están convirtiendo en tratamientos de elección para COVID-19, con enfoques de anticuerpos policlonales recombinantes a seguir”, refiere un artículo en Nature Biotechnology titulado “Convalescent serum lines up as first-choice treatment for coronavirus” (El suero convaleciente se alinea como tratamiento de primera elección para el coronavirus).

Los primeros estudios con el llamado plasma convaleciente se llevaron a cabo en China, incluso se probó durante el brote de SARS (2002-2004), y actualmente en diferentes partes del mundo se realizan las pruebas y análisis para comprobar su efectividad, algunos con muestras de hasta más de 400 pacientes. En EU crece su implementación.

“El plasma convalecientes se puede convertir rápidamente en en la mejor opción de tratamiento sin demostrar su eficacia”, señala Arturo Casadevall, investigador de la Universidad Johns Hopkins, quien encabeza en EU el impulso de esta alternativa terapéutica. La probabilidad de daño —como podría ocurrir con los fármacos en desarrollo— es muy baja en relación con la posibilidad de beneficio, agrega.

Investigadores de esta universidad y de los centros de investigación en salud y médica más importantes de EU han emprendido un programa de donación de plasma de aquellos pacientes que se han recuperado de COVID-19 —alrededor de cuatro mil personas en EU habrían recibido este tratamiento. Casadevall y sus colegas se muestran optimistas por los resultados.

Adicionalmente, dependencias gubernamentales participan en la campaña de donación:

“Alentamos a los pacientes recuperados de la COVID-19 a que donen plasma para ayudar a otros a combatir esta enfermedad”, señala la Federal Drug Administration (FDA) en su página web y explica que el plasma convaleciente es un producto rico en anticuerpos elaborado de la sangre donada por personas que se han recuperado de la enfermedad causada por el virus.

“Nuestra experiencia previa con virus respiratorios y los escasos datos que hemos recibido de China sugieren que el plasma convaleciente tiene el potencial de reducir la severidad o acortar la duración de la enfermedad causada por COVID-19. Es importante que evaluemos esta posible terapia en el contexto de estudios clínicos, mediante acceso ampliado, así como también facilitar el acceso urgente para pacientes individualmente, según sea apropiado”.

“El mundo va a luchar contra la COVID-19 por un tiempo más. Necesitamos descubrir cómo usar las terapias con anticuerpos”, añade Casadevall en el artículo de Nature Biotechnology. Su universidad además planea realizar pruebas preventivas para saber si el plasma ofrece una respuesta inmune en los pacientes.

Gabriel, el paciente en Nuevo León dado de alta el sábado, salió en silla de ruedas entre aplausos y muestras de afecto del personal médico. Mientras, continúan diez personas más recibiendo el protocolo del que podrían beneficiarse con los mismos resultados. Si la tendencia continua de forma favorable en EU y otros países, esperemos que también se lleven a cabo campañas de donación en nuestro país y la ampliación de esta alternativa terapéutica.